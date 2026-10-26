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Cidade dos Campos Gerais ganha Posto Avançado do Detran-PR para facilitar serviços de trânsito

Unidade integra expansão da rede estadual e oferece atendimento nas áreas de habilitação e veículos, reduzindo a necessidade de deslocamentos

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - AEN
26/10/2026 às 14h47
Cidade dos Campos Gerais ganha Posto Avançado do Detran-PR para facilitar serviços de trânsito
Foto: Divulgação.

Redação - Marcelo Aguiar

PIRAÍ DO SUL - O município de Piraí do Sul, nos Campos Gerais do Paraná, está entre os municípios que receberam um Posto Avançado do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) nos últimos oito anos. A unidade faz parte da ampliação da rede estadual de atendimento e oferece serviços relacionados à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a veículos, facilitando o acesso da população aos procedimentos de trânsito.

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Os Postos Avançados disponibilizam serviços semelhantes aos encontrados nas sedes das Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans), permitindo que os moradores resolvam diferentes demandas sem precisar se deslocar para outras cidades. As unidades também auxiliam no credenciamento de clínicas para a realização de exames médicos e avaliações psicológicas exigidos para a obtenção e renovação da CNH.

A unidade de Piraí do Sul integra um conjunto de nove novos postos instalados pelo Detran-PR em diferentes regiões do Estado. Também receberam estruturas os municípios de Colombo, Campo Magro, Tibagi, Ortigueira, Pontal do Paraná, Palmeira, Matinhos e Mandaguaçu.

Atualmente, o departamento conta com 101 Ciretrans, 16 Postos Avançados e 219 Postos de Serviço, alcançando 333 municípios paranaenses.

Segundo a presidente do Detran-PR, Viviane da Paz, a expansão ocorreu a partir de um levantamento estratégico para identificar localidades que precisavam ampliar a oferta de serviços. Os investimentos foram realizados em parceria com as prefeituras.

Além da abertura de novas unidades, o órgão promove reformas e melhorias nas estruturas existentes, incluindo adequações para facilitar o acesso de pessoas com deficiência e mudanças nas pistas utilizadas nos exames práticos de direção.

Os serviços do Detran-PR também podem ser acessados presencialmente nas 20 unidades do Poupatempo espalhadas pelo Paraná e pelo aplicativo oficial para celulares Android e iOS. Entre as opções disponíveis estão renovação da CNH, primeiro emplacamento, comunicação de venda de veículos e alteração de dados cadastrais.

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