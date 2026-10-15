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Chuvas provocam interdições em rodovias do Paraná; trecho dos Campos Gerais tem restrições

DER/PR informa quatro bloqueios totais e outros quatro trechos com restrições de tráfego; motoristas devem redobrar a atenção e consultar rotas alternativas

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
15/10/2026 às 15h32
Chuvas provocam interdições em rodovias do Paraná; trecho dos Campos Gerais tem restrições
Na PR-460, em Pitanga, o rompimento de um aterro no quilômetro 8 levou à implantação do sistema pare e siga. Foto: DER

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

As fortes chuvas registradas nos últimos dias no Paraná continuam provocando transtornos nas rodovias estaduais. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), quatro trechos permanecem totalmente interditados e outros quatro operam com restrições de tráfego. Entre os pontos afetados está a PR-460, em Pitanga, na área de atuação da Regional Campos Gerais, onde o rompimento de um aterro comprometeu a circulação de veículos.

O órgão estadual orienta os motoristas a planejarem os deslocamentos com antecedência, respeitarem a sinalização e verificarem as condições das estradas antes de iniciar uma viagem. Os problemas registrados incluem deslizamentos de terra, erosões, rompimento de estruturas de drenagem e elevação do nível dos rios.

Rodovia na Regional Campos Gerais tem tráfego restrito

Na PR-460, em Pitanga, o rompimento de um aterro no quilômetro 8 levou à implantação do sistema pare e siga, sem previsão de normalização. O DER/PR recomenda que os condutores evitem o trecho devido às condições da pista.

Para quem segue de Campo Mourão em direção a Pitanga, a orientação é acessar a PR-487, seguir até Manoel Ribas e depois utilizar a PR-466. No sentido contrário, o percurso recomendado passa pela PR-466 até Manoel Ribas, com posterior retorno à rota em direção a Campo Mourão.

O departamento reforça que os desvios devem ser observados especialmente por motoristas que realizam viagens mais longas e dependem das ligações rodoviárias entre diferentes regiões do estado.

Quatro rodovias seguem totalmente interditadas

Além da ocorrência na Regional Campos Gerais, outras rodovias apresentam bloqueios completos em diferentes regiões paranaenses.

Na Região Metropolitana de Curitiba, a PR-092 está interditada no quilômetro 79, entre Rio Branco do Sul e Cerro Azul, após um deslizamento de terra. Equipes trabalham na retirada do material e na recuperação da pista, mas ainda não há previsão de liberação.

No Oeste, a PR-592 permanece bloqueada no quilômetro 15, em Nova Prata do Iguaçu, devido ao rompimento de um bueiro. As alternativas indicadas pelo DER/PR são as rodovias PR-484, PR-182 e PR-281.

Já no Noroeste, a ponte sobre o Rio Andirá, na PR-554, entre São Jorge do Ivaí e Doutor Camargo, foi interditada após a elevação do nível da água. O desvio recomendado passa pela BR-376, até Mandaguaçu, e pela PR-552, em direção a Ourizona e São Jorge do Ivaí.

Outra ponte bloqueada fica na PR-559, sobre o Rio Paranavaí, entre Paraíso do Norte e Mirador. Nesse caso, o acesso alternativo a Mirador depende de vias municipais.

Erosões e alagamentos exigem atenção

O DER/PR também monitora três pontos da PR-464, no Noroeste, onde o tráfego apresenta restrições.

No quilômetro 17,8, entre Paranareal e Inajá, existe risco de agravamento de uma erosão, com possibilidade de interdição total. No quilômetro 14, entre Paranacity e Paranareal, as equipes trabalham na recomposição de um aterro atingido por danos no sistema de drenagem.

Ainda na PR-464, o quilômetro 2 apresenta pontos de alagamento, e os trabalhos de retirada da água continuam.

Com informações de AEN.

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