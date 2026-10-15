Chuvas provocam interdições em rodovias do Paraná; trecho dos Campos Gerais tem restrições

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
As fortes chuvas registradas nos últimos dias no Paraná continuam provocando transtornos nas rodovias estaduais. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), quatro trechos permanecem totalmente interditados e outros quatro operam com restrições de tráfego. Entre os pontos afetados está a PR-460, em Pitanga, na área de atuação da Regional Campos Gerais, onde o rompimento de um aterro comprometeu a circulação de veículos.
O órgão estadual orienta os motoristas a planejarem os deslocamentos com antecedência, respeitarem a sinalização e verificarem as condições das estradas antes de iniciar uma viagem. Os problemas registrados incluem deslizamentos de terra, erosões, rompimento de estruturas de drenagem e elevação do nível dos rios.
Na PR-460, em Pitanga, o rompimento de um aterro no quilômetro 8 levou à implantação do sistema pare e siga, sem previsão de normalização. O DER/PR recomenda que os condutores evitem o trecho devido às condições da pista.
Para quem segue de Campo Mourão em direção a Pitanga, a orientação é acessar a PR-487, seguir até Manoel Ribas e depois utilizar a PR-466. No sentido contrário, o percurso recomendado passa pela PR-466 até Manoel Ribas, com posterior retorno à rota em direção a Campo Mourão.
O departamento reforça que os desvios devem ser observados especialmente por motoristas que realizam viagens mais longas e dependem das ligações rodoviárias entre diferentes regiões do estado.
Além da ocorrência na Regional Campos Gerais, outras rodovias apresentam bloqueios completos em diferentes regiões paranaenses.
Na Região Metropolitana de Curitiba, a PR-092 está interditada no quilômetro 79, entre Rio Branco do Sul e Cerro Azul, após um deslizamento de terra. Equipes trabalham na retirada do material e na recuperação da pista, mas ainda não há previsão de liberação.
No Oeste, a PR-592 permanece bloqueada no quilômetro 15, em Nova Prata do Iguaçu, devido ao rompimento de um bueiro. As alternativas indicadas pelo DER/PR são as rodovias PR-484, PR-182 e PR-281.
Já no Noroeste, a ponte sobre o Rio Andirá, na PR-554, entre São Jorge do Ivaí e Doutor Camargo, foi interditada após a elevação do nível da água. O desvio recomendado passa pela BR-376, até Mandaguaçu, e pela PR-552, em direção a Ourizona e São Jorge do Ivaí.
Outra ponte bloqueada fica na PR-559, sobre o Rio Paranavaí, entre Paraíso do Norte e Mirador. Nesse caso, o acesso alternativo a Mirador depende de vias municipais.
O DER/PR também monitora três pontos da PR-464, no Noroeste, onde o tráfego apresenta restrições.
No quilômetro 17,8, entre Paranareal e Inajá, existe risco de agravamento de uma erosão, com possibilidade de interdição total. No quilômetro 14, entre Paranacity e Paranareal, as equipes trabalham na recomposição de um aterro atingido por danos no sistema de drenagem.
Ainda na PR-464, o quilômetro 2 apresenta pontos de alagamento, e os trabalhos de retirada da água continuam.
Com informações de AEN.