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Defesa Civil de Arapoti promove palestras sobre prevenção de riscos e desastres nas escolas

Atividades envolvem crianças, professores e funcionários de escolas e CMEIs e seguem ao longo de outubro na rede municipal de ensino

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
15/10/2026 às 11h27
Defesa Civil de Arapoti promove palestras sobre prevenção de riscos e desastres nas escolas
Foto: Divulgação.

Redação - Marcelo Aguiar 

ARAPOTI - A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, realiza palestras educativas em escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) durante a Semana de Redução de Riscos e Desastres. As atividades são direcionadas a crianças, professores e funcionários das instituições de ensino.

A iniciativa busca ampliar o conhecimento sobre a prevenção de riscos e desastres, com orientações sobre como identificar situações de perigo e adotar comportamentos seguros diante de possíveis emergências. As ações também procuram estimular a cultura de prevenção desde a infância, contribuindo para a preparação da comunidade escolar.

Durante as palestras, a equipe da Defesa Civil apresenta informações adequadas à faixa etária e ao público atendido. As orientações abordam o reconhecimento de situações de risco, os procedimentos que podem ser adotados diante de eventos adversos e a importância de atitudes que ajudem a preservar a segurança individual e coletiva.

As atividades também destacam a participação das escolas na disseminação de informações preventivas. Professores, funcionários e estudantes recebem orientações que podem ser compartilhadas no ambiente familiar e na comunidade, ampliando o alcance das medidas de conscientização.

A programação terá continuidade ao longo do mês de outubro, com novas atividades voltadas às crianças e aos profissionais da rede municipal de ensino. A proposta é levar informações sobre prevenção a um número maior de participantes e reforçar o conhecimento sobre os cuidados necessários em situações que possam representar riscos à população.

As palestras integram as ações educativas da Defesa Civil de Arapoti e abordam a preparação para situações de emergência como parte das medidas de redução dos impactos provocados por desastres. A iniciativa também busca aproximar os estudantes do trabalho realizado pelo órgão municipal e apresentar orientações que podem ser aplicadas no cotidiano.

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