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Posto da Polícia Rodoviária é demolido em Arapoti

EPR Litoral Pioneiro confirma que unidade será reconstruída no mesmo terreno, às margens da PR-092; antigo prédio abrigou a corporação por mais de três décadas

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
15/10/2026 às 09h28
Posto da Polícia Rodoviária é demolido em Arapoti
Unidade será reconstruída no mesmo terreno, com previsão de entrega até fevereiro de 2027. Foto: Voz do Povo

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - O antigo prédio do posto da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), localizado na PR-092, entre Arapoti e o Distrito de Calógeras, nos Campos Gerais, foi demolido para dar lugar a uma nova estrutura. A EPR Litoral Pioneiro, concessionária responsável pelo trecho, confirmou que a unidade será reconstruída no mesmo terreno, no km 220 da rodovia, com previsão de entrega até fevereiro de 2027.

A confirmação foi feita ao Portal Voz do Povo, após a divulgação de informações sobre a possibilidade de transferência do posto para outro ponto da PR-092, nas proximidades do Ponto de Parada e Descanso (PPD), entre Arapoti e Jaguariaíva.

Segundo a concessionária, a nova sede do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) está prevista no contrato de concessão e deverá ser concluída no primeiro bimestre de 2027, período que compreende os meses de janeiro e fevereiro.

Com o esclarecimento, fica confirmado que a unidade permanecerá no mesmo endereço onde funcionou durante mais de três décadas, mantendo sua localização no trecho entre Arapoti e Calógeras.

Mais de 30 anos de história

A demolição encerra um capítulo da história do policiamento rodoviário em Arapoti. Até o início da década de 1990, a unidade funcionava entre Arapoti e Jaguariaíva, aproximadamente 800 metros antes do local onde atualmente está instalado o Ponto de Parada e Descanso.

Na época, o posto foi transferido para o trecho entre Arapoti e Calógeras. Conforme relatos daquele período, a mudança teria ocorrido a pedido de dirigentes da empresa INPACEL. A informação, entretanto, não possui confirmação documental apresentada até o momento.

Desde então, a estrutura passou a integrar a rotina de fiscalização e policiamento da PR-092, permanecendo no mesmo terreno por mais de 30 anos.

Apesar das informações iniciais sobre um possível retorno ao trecho entre Arapoti e Jaguariaíva, a concessionária esclareceu que a nova instalação será construída no endereço da antiga unidade.

Atendimento durante as obras

Embora tenha confirmado o local e a previsão de entrega, a EPR Litoral Pioneiro não apresentou detalhes sobre as características da nova estrutura, o investimento previsto ou as instalações que serão disponibilizadas aos policiais rodoviários.

Também não foi esclarecido onde os agentes estão instalados durante a execução das obras e como está organizado o atendimento operacional neste período.

A demolição do prédio não significa, necessariamente, a interrupção das atividades de fiscalização e policiamento na região.

As informações sobre o funcionamento temporário da unidade ainda dependem de esclarecimentos da 5ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária, responsável pelo policiamento no trecho.

Com informações do Portal Voz do Povo.

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