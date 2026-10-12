Do FM às web rádios: internet amplia audiência e transforma a maneira de ouvir rádio no Brasil

Com o smartphone sempre à mão, o ouvinte pode acessar uma web rádio em poucos segundos.

O rádio está vivendo uma nova fase de sua história. Presente há décadas nos lares, veículos e ambientes de trabalho, o meio de comunicação mantém sua relevância entre os brasileiros e encontra na tecnologia novas possibilidades de alcançar o público. Ao lado das tradicionais emissoras FM, as web rádios e os aplicativos ampliam as formas de ouvir música, notícias e entretenimento, colocando a programação literalmente na palma da mão.

Dados do levantamento Inside Audio 2025, da Kantar IBOPE Media, mostram que 13% dos ouvintes de rádio nas regiões metropolitanas pesquisadas utilizam aplicativos das próprias emissoras para acompanhar a programação. Na edição anterior, esse percentual era de 9%, diferença de quatro pontos percentuais que sinaliza a ampliação da presença do rádio nos ambientes digitais, embora mudanças metodológicas entre as pesquisas exijam cautela na comparação.

Essa transformação acompanha a expansão da conectividade no país. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 95% dos domicílios brasileiros tinham acesso à internet em 2025, cenário que favorece o consumo de conteúdos digitais, incluindo as transmissões radiofônicas.

Do aparelho tradicional ao smartphone

Uma das principais mudanças está na liberdade de acesso. Se antes ouvir rádio estava frequentemente associado a um aparelho instalado em casa ou ao sistema de som do automóvel, hoje a programação também pode acompanhar o público por meio do celular, do computador e de outros dispositivos conectados.

No trabalho, durante uma caminhada, em casa ou em uma viagem, basta acessar um aplicativo ou site para acompanhar uma transmissão ao vivo. A tecnologia Bluetooth também permite conectar o smartphone a caixas de som, fones sem fio e sistemas multimídia dos veículos, tornando a experiência ainda mais prática.

A novidade não elimina as vantagens do rádio convencional, que continua oferecendo acesso gratuito pelo sinal FM, sem necessidade de conexão com a internet ou consumo de dados móveis. Na prática, as diferentes tecnologias se complementam e permitem que cada ouvinte escolha a maneira mais conveniente de acompanhar sua programação favorita.

Web rádios ampliam as possibilidades de transmissão

Além das emissoras tradicionais que passaram a disponibilizar sua programação na internet, outro modelo encontra oportunidades de expansão no cenário da comunicação brasileira: as web rádios, emissoras que operam exclusivamente no ambiente digital, sem utilizar uma frequência AM ou FM.

Diferentemente da radiodifusão convencional, as rádios exclusivamente digitais distribuem sua programação pela internet e podem ser acessadas por aplicativos, sites e outros dispositivos conectados. Isso permite que uma emissora instalada em uma pequena cidade do interior seja ouvida em qualquer parte do Brasil ou até mesmo no exterior, desde que o público tenha acesso à internet.

A praticidade é um dos principais atrativos. Com o smartphone sempre à mão, o ouvinte pode acessar uma web rádio em poucos segundos, conectar o aparelho ao sistema de som do carro, utilizar fones Bluetooth ou reproduzir a programação em caixas de som.

Outro diferencial está na possibilidade de acompanhar indicadores digitais de audiência, como número de conexões, duração das sessões e localização aproximada dos acessos, dependendo da plataforma utilizada. Essas informações podem contribuir para o planejamento da programação e para a apresentação de resultados aos anunciantes.

FM mantém sua força e amplia presença no digital

Mesmo diante das transformações tecnológicas, o rádio FM continua sendo uma das principais formas de consumo de conteúdo radiofônico no Brasil. O levantamento Inside Audio 2025 aponta que 70% dos ouvintes pesquisados utilizam o dial FM, demonstrando a relevância da transmissão convencional no cotidiano da população.

Ao mesmo tempo, muitas emissoras tradicionais passaram a investir em aplicativos, transmissões pela internet e conteúdos distribuídos nas redes sociais, ampliando sua presença para além das ondas de rádio.

A tendência observada, portanto, não é necessariamente de substituição de uma tecnologia por outra, mas de convivência e complementaridade. O mesmo ouvinte pode acompanhar uma emissora FM pelo rádio do carro durante a manhã e continuar ouvindo sua programação pelo aplicativo do celular ao chegar ao trabalho.

Para os anunciantes, essa diversidade também abre novas possibilidades de comunicação, reunindo a presença consolidada das emissoras tradicionais com os recursos de distribuição e mensuração oferecidos pelas plataformas digitais.

O futuro do rádio é multiplataforma

A evolução tecnológica demonstra que o rádio continua se adaptando aos hábitos da população. Seja por uma frequência FM, por um aplicativo ou por uma web rádio exclusivamente digital, o conteúdo sonoro permanece presente na rotina dos brasileiros.

As emissoras tradicionais preservam sua importância histórica e seu alcance, enquanto as plataformas digitais ampliam as alternativas de acesso e criam novas oportunidades para produtores de conteúdo e ouvintes.

O rádio que durante décadas esteve presente nas salas, cozinhas e automóveis agora também acompanha o público pelo smartphone, sem deixar para trás os meios tradicionais de transmissão.