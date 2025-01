Conheça quatro aplicativos que podem monitorar e deixar o celular do seu filho mais seguro

Nos dias atuais, com a tecnologia cada vez mais presente na vida das pessoas, a internet oferece um mundo de oportunidades e conhecimentos, mas também apresenta muitos riscos, especialmente para crianças e adolescentes. Com o aumento do uso dos celulares entre os mais jovens, muitos pais se veem em uma situação de insegurança, sem saber como garantir que seus filhos naveguem pela internet de forma segura. Felizmente, existem alguns aplicativos que podem ajudar a monitorar o uso do celular, bloquear conteúdos impróprios e até controlar o tempo de tela.

“Aplicativo muito bom. Uso o controle no tablet de uma criança de seis anos de idade, e consigo controlar tudo, deste os aplicativos que ela mexe, a quantidade de tempo que fica em cada aplicativo, o que ela pesquisa e o melhor é que o aparelho bloqueia na escora escolhida para dormir e depois de usar o tempo limite dela. É perfeito”, disse uma usuária nas avaliações do aplicativo.

Pensando na segurança das crianças, e para facilitar a vida dos pais, a reportagem da Folha separou cinco aplicativos, entre as melhores avaliações, que fazem o trabalho de monitoramento do celular dos filhos, deixando o uso da internet mais seguro para eles.

O AppBlock é uma ferramenta indispensável para cuidar do celular do seu filho.

O AppBlock é uma ferramenta indispensável para cuidar do celular do seu filho. Com as funções de bloquear sites e aplicativos impróprios e limitar o tempo de tela das crianças, o aplicativo se apresenta como um dos melhores para garantir a segurança das crianças enquanto se divertem com o celular.

Além de bloquear desde redes sociais até jogos, sites e outros apps, o App Block possui agendas personalizáveis que separam as horas de trabalho e estudo com base em tempo utilizado.

O Google Family Link também é uma das principais escolhas.

O Google Family Link também é uma das principais escolhas para os pais que desejam monitorar o uso do celular pelos filhos. Entre suas principais funcionalidades, se encontram a limitação de tempo de uso de aplicativos, monitoramento de atividades em dispositivos Android, bloqueio remoto de dispositivos e também da definição de restrições de conteúdo.

Com ele, é possível definir limites de tempo de tela, monitorar as atividades em aplicativos, aprovar ou bloquear downloads e até localizar o dispositivo em tempo real. O Family Link também permite criar uma conta do Google para crianças e restringir o acesso a conteúdos inadequados na Play Store.

O Controle Parental Qustodio também é um dos aplicativos de controle parental mais completos do mercado.

O Controle Parental Qustodio também é um dos aplicativos de controle parental mais completos do mercado. Classificado em 9º lugar da lista dos principais apps gratuitos do gênero, ele oferece um painel de controle fácil de usar, onde os pais podem acompanhar as atividades dos filhos em tempo real. Além de monitorar o uso de aplicativos e websites, o Qustodio permite bloquear conteúdos inapropriados, estabelecer limites de tempo e rastrear a localização do dispositivo.

AirDroid Parental Control também está entre os mais procurados da categoria.

O AirDroid Parental Control também está entre os mais procurados da categoria. Projetado para ter como prioridade a segurança dos pequenos, com o aplicativo os usuários podem facilmente entrar em contato ou encontrar seu filho em instantes, além de apresentar funcionalidades como espelhar a tela do celular do filho, bloquear sites e aplicativos impróprios e acompanhar, em tempo real, tudo o que ele faz no celular.

Com o aumento do uso de dispositivos móveis pelas crianças, a preocupação com a segurança digital é uma questão cada vez mais importante para os pais. No entanto, é fundamental que o uso de aplicativos de monitoramento seja equilibrado. A educação digital, o diálogo aberto sobre o uso responsável da internet e a definição de regras claras sobre o uso do celular são medidas essenciais para garantir um ambiente seguro e saudável no mundo online.