Ferramenta online revela até quando você deve viver e com quem divide sua data de nascimento

Já imaginou descobrir não só até que idade você deve viver, mas também quantas pessoas no mundo nasceram exatamente no mesmo dia que você? Pois saiba que isso é possível — e com apenas alguns cliques.

A ferramenta interativa population.io, baseada em dados da ONU (Organização das Nações Unidas) e no estudo Perspectivas da População Mundial, permite explorar curiosidades sobre sua própria existência no contexto global. Ao informar sua data de nascimento, país de origem e sexo, você tem acesso a uma série de informações surpreendentes.

O sistema calcula:

quantas pessoas nasceram na mesma data que você,

quantas vieram ao mundo antes e depois,

sua posição atual em relação à população mundial,

e até uma estimativa de expectativa de vida, com base nos índices do seu país.

Além disso, você pode simular cenários e descobrir como seria sua expectativa de vida caso tivesse nascido em outro país — uma forma curiosa de entender o impacto das condições de vida ao redor do mundo.

Mesmo com informações apresentadas em inglês ou espanhol, a interface é simples, visual e fácil de navegar, recheada de gráficos e imagens que facilitam a compreensão, mesmo para quem não domina os idiomas.

Se você gosta de explorar dados e descobrir um pouco mais sobre seu lugar no mundo, vale a pena experimentar.