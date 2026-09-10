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De tubarões com pernas a guerras entre gansos e gorilas: as perguntas mais bizarras feitas ao ChatGPT

Curiosidade, humor e imaginação sem limites transformam a inteligência artificial em palco para algumas das perguntas mais inusitadas da internet

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
10/09/2026 às 11h47
De tubarões com pernas a guerras entre gansos e gorilas: as perguntas mais bizarras feitas ao ChatGPT
Foto: Gerada por IA.

Redação - Folha Extra

TECNOLOGIA - A inteligência artificial já ajuda pessoas a escrever currículos, planejar viagens, resolver problemas matemáticos e até organizar a rotina do dia a dia. Mas, longe das tarefas sérias, existe um universo paralelo que revela um lado curioso — e muitas vezes hilário — da relação entre humanos e tecnologia.

Todos os dias, milhões de pessoas recorrem ao ChatGPT em busca de respostas. Entre dúvidas sobre saúde, trabalho e estudos, surgem perguntas que parecem ter saído diretamente de uma conversa entre amigos em uma mesa de bar ou de uma madrugada de insônia. Afinal, o que aconteceria se a Lua fosse feita de queijo? Quantos pombos seriam necessários para levantar um carro? Um vampiro conseguiria sobreviver bebendo sangue de mosquito?

A criatividade dos usuários parece não ter limites. Um dos temas mais populares envolve batalhas improváveis. Confrontos entre 100 gorilas e 1.000 gansos, 50 cavalos contra um dinossauro ou até um urso inteligente com acesso à internet enfrentando um cavalo que sabe karatê estão entre os cenários que despertam a imaginação de quem busca respostas inusitadas.

As perguntas também costumam misturar história e ficção. Há quem queira saber se Napoleão conquistaria o mundo caso aparecesse em 1805 com um tanque de guerra moderno ou como seria a sociedade atual se os dinossauros nunca tivessem sido extintos. Outros preferem explorar hipóteses ainda mais absurdas, como um planeta habitado apenas por gatos ou seres humanos com asas e caudas.

Nem mesmo os temas filosóficos escapam da criatividade dos internautas. Questões sobre teletransporte, identidade, consciência e a possibilidade de personagens de videogame saberem que vivem dentro de um jogo aparecem com frequência. Algumas perguntas parecem simples, mas levam a reflexões profundas sobre a própria existência.

O fenômeno revela mais do que apenas senso de humor. Especialistas apontam que cenários hipotéticos ajudam as pessoas a exercitar a criatividade, testar ideias e explorar possibilidades sem compromisso com a realidade. Em um ambiente onde praticamente qualquer pergunta pode ser feita, o limite passa a ser apenas a imaginação.

E se existe uma certeza nesse universo de curiosidades digitais, é que sempre haverá alguém disposto a formular uma pergunta ainda mais estranha do que a anterior — e uma inteligência artificial pronta para tentar respondê-la.

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