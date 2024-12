Instagram vai encerrar programa de filtros nos Stories em janeiro

Atualmente, o Instagram é uma das redes sociais mais utilizadas pela Geração Z. Seja por amantes das dancinhas, trends ou por ficar famoso com as melhores fotos ou vídeos publicados, a maioria dos adolescentes e adultos utilizam a plataforma para realizar suas publicações. Porém, uma notícia publicada pela empresa pode ser devastadora para muitos usuários.

O Instagram pegou muita gente de surpresa ao anunciar que vai encerrar a sua plataforma de criação de filtros de realidade aumentada para os Stories a partir do dia 14 de janeiro de 2025. Com isso, a empresa encerra a plataforma Meta Spark e apenas os filtros criados pela própria Meta, dona da rede social, estarão disponíveis.

"Após uma avaliação completa, tomamos a decisão de encerrar a plataforma de ferramentas e conteúdo de terceiros do Meta Spark. Isso significa que os efeitos de Realidade Aumentada (RA) criados por terceiros – incluindo marcas e nossa comunidade mais ampla de criadores de RA– não estarão mais disponíveis a partir desta data", disse a Meta em comunicado.

A big tech não deu muitos detalhes sobre a decisão, mas disse que ela é necessária para que eles possam priorizar outros produtos que "atenderão melhor às necessidades futuras de nossos consumidores e clientes empresariais".

Portanto, a notícia não trouxe uma repercussão positiva nas redes sociais. Em algumas publicações na própria plataforma, alguns internautas lamentam a retirada dos filtros, demonstrando incontentamento com a decisão da Meta.

“É oficialmente o fim de uma era, que levanta questões sobre o futuro dessa tecnologia e dos criadores que monetizavam com esse trabalho”, diz um texto publicado pelo perfil tudoeshare no Instagram. Na publicação, alguns usuários comentaram, expressando sua tristeza com o fim dos filtros.

Contudo, a partir do dia 14 de janeiro de 2025, a Meta Spark não estará mais disponível para os usuários, limitando alguns serviços que estavam disponíveis tanto para os criadores de conteúdo quanto para os usuários comuns.