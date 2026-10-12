Dono de bar é encontrado morto dentro de casa em Jaguariaíva

Um homem de 46 anos foi encontrado morto dentro de sua residência em Jaguariaíva, na região dos Campos Gerais do Paraná, na manhã de domingo (11). O caso foi registrado em um imóvel localizado na Rua Sul Norte, na região do Lagoão, após um conhecido estranhar a ausência da vítima e decidir verificar o que havia acontecido.
De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, o homem administrava um bar no endereço e havia sido visto pela última vez na sexta-feira (9). No sábado (10), ele não compareceu ao estabelecimento e o comércio permaneceu fechado, situação que despertou preocupação.
Diante da falta de notícias, o solicitante foi até a residência na manhã de domingo. Ao chegar ao local, encontrou a porta apenas encostada. Ele entrou no imóvel e, ao procurar pelo morador, encontrou o homem deitado sobre a cama, aparentemente já sem vida.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e, após avaliação, confirmou o óbito.
Na sequência, a Polícia Militar solicitou a presença da perícia e do Instituto Médico-Legal (IML) para a realização dos procedimentos necessários.
A causa da morte ainda não foi esclarecida. As circunstâncias do óbito deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais que indiquem o que teria provocado a morte do homem.
Com informações da Folha Paranaense.