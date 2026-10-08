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Siqueira Campos inicia campanha do Outubro Rosa nesta quinta-feira com evento na Casa da Cultura

Programação é promovida pelo Governo Municipal, por meio das secretarias de Assistência Social e de Saúde, e reúne música, apresentação cultural, informações sobre saúde e uma roda de conversa com mulheres que enfrentaram o câncer

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
08/10/2026 às 14h05
Siqueira Campos inicia campanha do Outubro Rosa nesta quinta-feira com evento na Casa da Cultura
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Marcelo Aguiar

SIQUEIRA CAMPOS - O município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, realiza nesta quinta-feira (8) a abertura da programação do Outubro Rosa, campanha voltada à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. O evento será realizado na Casa da Cultura, das 19h às 22h, com atividades abertas à comunidade.

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A programação é promovida pelo Governo Municipal, por meio das secretarias de Assistência Social e de Saúde, e reúne música, apresentação cultural, informações sobre saúde e uma roda de conversa com mulheres que enfrentaram o câncer.

A abertura está marcada para as 19h, com música ao vivo. Na sequência, às 19h30, será realizada uma apresentação de dança do ventre com Elaine Nawar.

Às 20h, profissionais da área da saúde conduzirão uma palestra sobre o câncer de mama. A atividade terá como foco informações relacionadas à prevenção, aos cuidados com a saúde e à importância do acompanhamento médico.

A programação segue às 21h com uma roda de conversa com mulheres que venceram o câncer. O momento será destinado ao compartilhamento de experiências relacionadas ao enfrentamento da doença e ao tratamento.

O Outubro Rosa é realizado anualmente com o objetivo de ampliar a conscientização sobre o câncer de mama e estimular a atenção aos sinais e sintomas da doença. A campanha também reforça a importância do acompanhamento de saúde e da realização dos exames indicados pelos profissionais.

Em Siqueira Campos, a abertura da campanha será realizada na Casa da Cultura, localizada no município. A participação é aberta à comunidade e a organização orienta os moradores a comparecerem ao evento durante a programação.

Além das atividades previstas para a noite de abertura, a campanha Outubro Rosa integra o calendário de ações voltadas à saúde da mulher no município durante o mês de outubro.

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
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