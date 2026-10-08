Publicidade

Governo do Paraná destina recursos para asfalto e ampliação de escolas em Siqueira Campos

Investimentos anunciados para o município incluem construção de novas salas de aula e obras de pavimentação por meio do programa Asfalto Novo, Vida Nova

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
08/10/2026 às 10h45 Atualizada em 08/10/2026 às 11h41
Governo do Paraná destina recursos para asfalto e ampliação de escolas em Siqueira Campos
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Marcelo Aguiar

SIQUEIRA CAMPOS - O município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, deve receber novos investimentos nas áreas de educação e infraestrutura urbana por meio de recursos do Governo do Paraná. Os valores foram anunciados durante sessão da Câmara Municipal e contemplam a construção de novas salas de aula em escola da rede municipal e obras de pavimentação em vias da cidade.

Na área da educação, o município foi contemplado com R$ 425 mil para a construção de cinco novas salas de aula. Do total, três unidades serão construídas na Escola Municipal América Noronha Corrêa e duas na Escola Municipal José Afonso. A ampliação da estrutura escolar tem como objetivo aumentar a capacidade de atendimento da rede municipal de ensino.

De acordo com as informações, as novas salas deverão possibilitar a abertura de aproximadamente 125 vagas para estudantes. A expectativa é de que a medida contribua para atender à demanda por matrículas e ofereça mais espaço para o desenvolvimento das atividades pedagógicas.

Além dos recursos destinados à educação, Siqueira Campos também teve aprovado um investimento de cerca de R$ 7,6 milhões por meio do programa estadual Asfalto Novo, Vida Nova. O programa tem como foco a pavimentação de ruas urbanas e a melhoria da infraestrutura viária nos municípios paranaenses.

Segundo as informações divulgadas a imprensa e a população, os recursos serão utilizados para levar pavimentação a ruas que ainda não possuem asfalto. A proposta é ampliar a cobertura da malha viária urbana, facilitando o deslocamento de moradores e veículos em diferentes regiões da cidade.

O anúncio dos investimentos foi feito pelo vereador Elvis Correa na tribuna da Câmara Municipal. Na ocasião, ele agradeceu o apoio do deputado estadual Hussein Bakri e do governador Ratinho Junior na viabilização dos recursos destinados ao município.

Os investimentos fazem parte de programas estaduais voltados ao fortalecimento da infraestrutura urbana e da educação pública. A previsão é que os projetos avancem conforme os trâmites administrativos e processos de execução das obras previstos pelos órgãos responsáveis.

 

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 3 horas

Siqueira Campos inicia campanha do Outubro Rosa nesta quinta-feira com evento na Casa da Cultura

Programação é promovida pelo Governo Municipal, por meio das secretarias de Assistência Social e de Saúde, e reúne música, apresentação cultural, informações sobre saúde e uma roda de conversa com mulheres que enfrentaram o câncer

 Foto: Reprodução/Redes Sociais.
NORTE PIONEIRO Há 3 dias

Identificada trabalhadora que morreu em empresa de Siqueira Campos

Pauline Tatiane Neves tinha 44 anos, era moradora de Quatiguá, e foi vítima de um mal súbito na ProTork

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 3 dias

Trabalhadora sofre mal súbito e morre em Siqueira Campos

Situação foi registrada na manhã desta segunda-feira na empresa Protork e vítima morreu no hospital

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
INVESTIGAÇÃO Há 4 dias

Polícia age rápido e suspeitos de atirar contra jovem em Siqueira Campos vão parar na delegacia

Crime aconteceu na tarde da última sexta-feira na Vila Coutinho e vítima foi levada ao hospital após ser atingida por vários tiros

 Homem foi socorrido com vida, mas precisou ser entubado pela gravidade dos ferimentos. Foto: Divulgação
NOVOS DETALHES Há 6 dias

Homem baleado em Siqueira Campos é entubado em estado grave

Polícia Civil informou que vítima teria se envolvido em uma briga antes do disparo; homem foi socorrido com vida e suspeito fugiu do local

Siqueira Campos - PR
Siqueira Campos - PR
Notícias de Siqueira Campos - PR
Ver notícias
Publicidade
Últimas notícias
ORIENTAÇÕES Há 2 minutos

Primavera acende alerta para proteção solar e cuidados com a pele
VIOLÊNCIA Há 60 minutos

Homem fica ferido e vai parar no hospital após ser espancado por três suspeitos
“JÁ CHOREI“ Há 1 hora

“Não sou eu”: mulher se desespera após ser associada a vídeo íntimo que viralizou em Cornélio Procópio
VIOLÊNCIA Há 2 horas

Homem é preso após dar facadas na esposa em frente aos filhos do casal
NORTE PIONEIRO Há 2 horas

Homem é preso após dar tiros em direção a casa do próprio irmão

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 07 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Quando o teatro entra em cena para salvar vidas
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados