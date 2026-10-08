Governo do Paraná destina recursos para asfalto e ampliação de escolas em Siqueira Campos

Redação - Marcelo Aguiar

SIQUEIRA CAMPOS - O município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, deve receber novos investimentos nas áreas de educação e infraestrutura urbana por meio de recursos do Governo do Paraná. Os valores foram anunciados durante sessão da Câmara Municipal e contemplam a construção de novas salas de aula em escola da rede municipal e obras de pavimentação em vias da cidade.

Na área da educação, o município foi contemplado com R$ 425 mil para a construção de cinco novas salas de aula. Do total, três unidades serão construídas na Escola Municipal América Noronha Corrêa e duas na Escola Municipal José Afonso. A ampliação da estrutura escolar tem como objetivo aumentar a capacidade de atendimento da rede municipal de ensino.

De acordo com as informações, as novas salas deverão possibilitar a abertura de aproximadamente 125 vagas para estudantes. A expectativa é de que a medida contribua para atender à demanda por matrículas e ofereça mais espaço para o desenvolvimento das atividades pedagógicas.

Além dos recursos destinados à educação, Siqueira Campos também teve aprovado um investimento de cerca de R$ 7,6 milhões por meio do programa estadual Asfalto Novo, Vida Nova. O programa tem como foco a pavimentação de ruas urbanas e a melhoria da infraestrutura viária nos municípios paranaenses.

Segundo as informações divulgadas a imprensa e a população, os recursos serão utilizados para levar pavimentação a ruas que ainda não possuem asfalto. A proposta é ampliar a cobertura da malha viária urbana, facilitando o deslocamento de moradores e veículos em diferentes regiões da cidade.

O anúncio dos investimentos foi feito pelo vereador Elvis Correa na tribuna da Câmara Municipal. Na ocasião, ele agradeceu o apoio do deputado estadual Hussein Bakri e do governador Ratinho Junior na viabilização dos recursos destinados ao município.

Os investimentos fazem parte de programas estaduais voltados ao fortalecimento da infraestrutura urbana e da educação pública. A previsão é que os projetos avancem conforme os trâmites administrativos e processos de execução das obras previstos pelos órgãos responsáveis.