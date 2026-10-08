Pesquisa aponta vitória de Flávio Bolsonaro com 53% dos votos válidos no 2º turno

Redação - Marcelo Aguiar

ELEIÇÕES 2026 - A nova pesquisa PoderData divulgada nesta quinta-feira (8) indica vantagem de Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pelo segundo turno da eleição presidencial de 2026. Segundo o levantamento, o senador aparece com 53% dos votos válidos, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) soma 47%. A diferença é de seis pontos percentuais.

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O resultado representa uma mudança em relação à última pesquisa do instituto divulgada antes do primeiro turno. Naquele levantamento, realizado entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro, Lula e Flávio Bolsonaro apareciam empatados com 46% das intenções de voto no cenário de segundo turno.

De acordo com o PoderData, a pesquisa ouviu 3.000 eleitores por telefone entre os dias 5 e 7 de outubro. A margem de erro é de 1,8 ponto percentual para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08134/2026.

Além das intenções de voto, o instituto também avaliou o potencial de voto e a rejeição dos dois candidatos que disputam o Palácio do Planalto. Segundo os dados, 46% dos entrevistados afirmaram que não votariam em Lula de maneira alguma. No caso de Flávio Bolsonaro, o índice de rejeição é de 43%, diferença que fica dentro da margem de erro da pesquisa.

Quando questionados sobre o voto consolidado, 43% dos eleitores afirmaram que Flávio Bolsonaro é o único candidato em quem votariam. Lula registrou 42% nesse mesmo indicador, configurando empate técnico. O percentual dos que disseram que poderiam votar em um dos candidatos ficou em 8% para ambos.

O segundo turno das eleições presidenciais está marcado para 25 de outubro. No primeiro turno, realizado no último domingo (4), Flávio Bolsonaro obteve 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula alcançou 45,16%, levando a disputa para a etapa decisiva da eleição.