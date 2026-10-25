Flávio Bolsonaro vence matematicamente no Paraná 

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) garantiu matematicamente a vitória no Paraná neste domingo (25), durante a apuração do segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Com 93,38% das seções eleitorais totalizadas, o candidato do PL alcançou 4.014.636 votos, equivalentes a 62,60% dos votos válidos, contra 2.398.702 votos (37,40%) do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A diferença de 1.615.934 votos tornou a vantagem de Flávio Bolsonaro matematicamente irreversível no estado, mesmo antes da conclusão da apuração. Os números foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com atualização às 20h27 deste domingo.

O desempenho do candidato do PL também se refletiu no Norte Pioneiro e nos Campos Gerais, onde um levantamento realizado pela Folha Extra identificou vantagem de Flávio Bolsonaro nos sete municípios acompanhados. Em três deles, a apuração já havia sido concluída, enquanto os demais apresentavam resultados parciais no momento da consulta.

Entre os resultados definitivos, Arapoti registrou uma das maiores vantagens para Flávio Bolsonaro, que recebeu 10.026 votos (68,84%), contra 4.539 votos (31,16%) de Lula. Em Santo Antônio da Platina, o candidato do PL também venceu, com 15.861 votos (63,65%), enquanto o petista somou 9.057 votos (36,35%).

Já em Jacarezinho, a disputa foi consideravelmente mais equilibrada. Com todas as seções totalizadas, Flávio Bolsonaro conquistou 11.845 votos (51,34%), contra 11.227 votos (48,66%) de Lula. A diferença foi de apenas 618 votos, a menor entre os municípios analisados pela reportagem.

Flávio também lidera em Jaguariaíva, Sengés e Wenceslau Braz

Nas cidades onde a contagem ainda estava em andamento, os resultados parciais também mostravam vantagem para o candidato do PL.

Em Jaguariaíva, Flávio Bolsonaro aparecia com 12.904 votos (68,02%), enquanto Lula registrava 6.067 votos (31,98%), com 91,76% das seções totalizadas. Em Sengés, o candidato do PL somava 6.941 votos (65,78%), contra 3.611 votos (34,22%) do petista, com 98% da apuração concluída.

Em Piraí do Sul, com 95,24% das seções totalizadas, Flávio registrava 8.840 votos (63,65%), enquanto Lula tinha 5.048 votos (36,35%).

Já em Wenceslau Braz, município do Norte Pioneiro, o candidato do PL aparecia com 4.679 votos (62,32%), contra 2.829 votos (37,68%) do presidente Lula. No momento da consulta, 70,83% das seções haviam sido totalizadas.

O levantamento mostra diferenças importantes no comportamento do eleitorado regional. Enquanto Arapoti e Jaguariaíva apresentavam percentuais próximos de 69% para Flávio Bolsonaro, Jacarezinho registrou uma divisão muito mais equilibrada entre os candidatos.

No conjunto dos sete municípios analisados, o candidato do PL apresentou vantagem em todas as cidades, acompanhando o resultado observado no Paraná, onde sua vitória já estava matematicamente definida.

A Folha Extra segue acompanhando a apuração nacional e a atualização dos resultados municipais pelo TSE.