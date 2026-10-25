Lula é reeleito presidente do Brasil e derrota Flávio Bolsonaro no segundo turno

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito para mais quatro anos à frente da Presidência da República neste domingo (25), após derrotar Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Com a vitória confirmada pela Justiça Eleitoral, o petista garante seu quarto mandato como presidente do Brasil e permanecerá no Palácio do Planalto até 31 de dezembro de 2030.

De acordo parciais (97,69% das urnas) com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula conquistou mais de 64 milhões de votos, enquanto Flávio Bolsonaro recebeu 60 milhões de votos. A diferença entre os dois candidatos foi de cerca de 4 milhões de votos, encerrando uma das disputas presidenciais mais acompanhadas da história recente do país.

A eleição colocou frente a frente dois projetos políticos distintos e foi marcada pela polarização entre o Partido dos Trabalhadores e o Partido Liberal. Lula disputou a continuidade de seu governo, enquanto Flávio Bolsonaro buscou levar novamente o grupo político da família Bolsonaro ao comando do Executivo federal.

Aos 80 anos, Lula amplia sua trajetória política ao conquistar uma nova vitória presidencial. O petista já havia governado o Brasil entre 2003 e 2010 e retornado à Presidência em 2023, após vencer Jair Bolsonaro nas eleições de 2022.