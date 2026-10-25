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Lula é reeleito presidente do Brasil e derrota Flávio Bolsonaro no segundo turno

Petista conquista novo mandato após disputa acirrada com candidato do PL; resultado confirma permanência de Lula no Palácio do Planalto até 2030

Por: Da Redação Fonte: DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
25/10/2026 às 21h12 Atualizada em 25/10/2026 às 21h16
Lula é reeleito presidente do Brasil e derrota Flávio Bolsonaro no segundo turno
Aos 80 anos, Lula amplia sua trajetória política ao conquistar uma nova vitória presidencial. Foto Gabriela Biló - Folhapress

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito para mais quatro anos à frente da Presidência da República neste domingo (25), após derrotar Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Com a vitória confirmada pela Justiça Eleitoral, o petista garante seu quarto mandato como presidente do Brasil e permanecerá no Palácio do Planalto até 31 de dezembro de 2030.

De acordo parciais (97,69% das urnas) com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula conquistou mais de 64 milhões de votos, enquanto Flávio Bolsonaro recebeu 60 milhões de votos. A diferença entre os dois candidatos foi de cerca de 4 milhões de votos, encerrando uma das disputas presidenciais mais acompanhadas da história recente do país.

A eleição colocou frente a frente dois projetos políticos distintos e foi marcada pela polarização entre o Partido dos Trabalhadores e o Partido Liberal. Lula disputou a continuidade de seu governo, enquanto Flávio Bolsonaro buscou levar novamente o grupo político da família Bolsonaro ao comando do Executivo federal.

Aos 80 anos, Lula amplia sua trajetória política ao conquistar uma nova vitória presidencial. O petista já havia governado o Brasil entre 2003 e 2010 e retornado à Presidência em 2023, após vencer Jair Bolsonaro nas eleições de 2022.

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