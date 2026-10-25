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Flávio Bolsonaro está ganhando fora do Brasil; Lula vence em dois países

Boletins de urna divulgados neste domingo mostram vantagem do candidato do PL na soma parcial dos votos, impulsionada pelo Japão; resultado oficial da eleição presidencial começa a ser divulgado às 17h

Por: Da Redação Fonte: DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
25/10/2026 às 11h42
Flávio Bolsonaro está ganhando fora do Brasil; Lula vence em dois países
Os boletins de urna publicados até a manhã deste domingo mostram uma divisão entre os candidatos. Infográfico G1

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Os primeiros resultados do segundo turno das eleições 2026 começaram a ser conhecidos na madrugada deste domingo (25), com o encerramento da votação em países da Ásia e da Oceania. Os boletins de urna divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que Flávio Bolsonaro (PL) lidera a soma parcial dos votos de brasileiros no exterior, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conquistou a maioria em países como Austrália, China, Nova Zelândia e Coreia do Sul.

De acordo com levantamento publicado pela imprensa a partir dos boletins de urna, Flávio Bolsonaro soma 32.870 votos, o equivalente a 69,2% dos votos válidos, contra 14.629 votos de Lula, que representam 30,8%. Os números correspondem a 47.499 votos válidos contabilizados em 11 países e territórios e ainda não representam o resultado consolidado da votação no exterior.

A diferença é explicada principalmente pelo desempenho do candidato do PL no Japão, onde recebeu 28.538 votos, contra 7.098 de Lula. O resultado representa 80,08% dos votos válidos para Flávio Bolsonaro e 19,92% para o atual presidente.

Veja quem venceu nos países com resultados divulgados

Os boletins de urna publicados até a manhã deste domingo mostram uma divisão entre os candidatos. Flávio Bolsonaro recebeu mais votos em seis países e territórios, enquanto Lula ficou à frente em cinco.

Confira os números do levantamento:

 

Japão garante maior vantagem a Flávio Bolsonaro

O resultado japonês tem peso decisivo na liderança parcial de Flávio Bolsonaro na votação no exterior. O país concentra uma das maiores comunidades de brasileiros fora do território nacional e registrou uma diferença superior a 21 mil votos entre os dois candidatos.

Na Austrália, o cenário foi diferente. Lula recebeu 6.017 votos, contra 3.465 de Flávio Bolsonaro, alcançando aproximadamente 63,5% dos votos válidos.

O presidente também obteve vantagem expressiva na Nova Zelândia, onde conquistou 418 votos, equivalentes a 80,54% dos válidos, enquanto o adversário recebeu 101 votos.

Na China, em Singapura e na Coreia do Sul, Lula também apareceu à frente. Já Flávio Bolsonaro venceu em Taiwan, Tailândia, Malásia, Filipinas e Indonésia, além do Japão.

 

 

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