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Lula e Flávio Bolsonaro preparam suas armas para o último duelo antes da decisão nas urnas

Enquanto Flávio aposta em propostas mais técnicas e críticas ao governo, Lula é orientado a manter a calma, destacar suas realizações e evitar provocações no confronto desta sexta-feira (23)

Por: Da Redação Fonte: DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
23/10/2026 às 17h36
Lula e Flávio Bolsonaro preparam suas armas para o último duelo antes da decisão nas urnas
O confronto acontece a dois dias do segundo turno e representa uma das últimas oportunidades para conquistar eleitores indecisos. Fotos Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

As campanhas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL) finalizaram os preparativos para o último debate presidencial das eleições 2026, marcado para esta sexta-feira (23), na TV Globo. O confronto acontece a dois dias do segundo turno e representa uma das últimas oportunidades para conquistar eleitores indecisos.

As estratégias são diferentes. Flávio Bolsonaro foi orientado a demonstrar maior conhecimento técnico, apresentar propostas e intensificar as críticas ao governo. Já Lula recebeu recomendações para manter a calma, evitar provocações e destacar os resultados de suas administrações.

Flávio quer reforçar propostas e críticas ao governo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), participa da preparação de Flávio e cobra uma postura mais firme em relação ao debate anterior, realizado pela TV Band.

A avaliação de aliados é que o senador foi repetitivo e deixou de aprofundar temas importantes, como economia e segurança pública.

Entre as propostas que devem ganhar destaque estão um programa de renegociação de dívidas, a redução de pelo menos dez ministérios e medidas mais rígidas contra o crime organizado, incluindo a redução da maioridade penal para 16 anos.

A equipe também prepara respostas para possíveis questionamentos sobre relações do senador com personagens envolvidos em investigações.

Lula aposta na experiência e nos programas sociais

Do lado petista, a orientação é que Lula destaque as realizações de seus governos, principalmente os programas sociais e as medidas voltadas à melhoria da renda das famílias.

O presidente passou a quinta-feira (22) em preparação com integrantes da campanha, simulando perguntas sobre custo de vida, economia, segurança pública e benefícios sociais.

Lula também foi orientado a evitar confrontos pessoais e reconhecer as dificuldades econômicas enfrentadas pela população, apresentando propostas para um eventual novo mandato.

O debate entre Lula e Flávio Bolsonaro deve concentrar as discussões nos principais problemas do país. O encontro será a última oportunidade de confronto direto entre os candidatos antes da votação de domingo (25).

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