Lula vence em apenas três das 14 cidades da região analisadas pela Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Apesar da vitória nacional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, realizado no domingo (25), o cenário foi diferente na maior parte dos municípios do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais do Paraná. Um levantamento realizado pela Folha Extra, com resultados de 14 cidades da região, mostra que Flávio Bolsonaro (PL) venceu em 11 municípios, enquanto Lula conquistou a maioria dos votos em apenas três.

As únicas cidades do levantamento que deram vitória ao presidente foram Jundiaí do Sul, Ribeirão do Pinhal e Figueira. Nos outros 11 municípios analisados, o candidato do PL recebeu mais votos, acompanhando a tendência observada no Paraná, onde também venceu a disputa presidencial.

Em Jundiaí do Sul, Lula recebeu 1.196 votos, contra 1.044 de Flávio Bolsonaro, uma diferença de apenas 152 votos. Em Ribeirão do Pinhal, o petista conquistou 4.037 votos, enquanto o candidato do PL somou 3.572, garantindo uma vantagem de 465 votos para Lula.

Já em Figueira, o presidente também terminou à frente, com 2.612 votos, contra 2.215 de Flávio Bolsonaro, uma diferença de 397 votos. Os três municípios foram os únicos, entre os selecionados pela reportagem, em que o candidato do PT conquistou a maioria dos votos válidos.

Entre os municípios favoráveis ao candidato do PL, Castro, nos Campos Gerais, apresentou a maior diferença de votos do levantamento. Flávio Bolsonaro recebeu 29.044 votos, enquanto Lula conquistou 15.057, uma vantagem de 13.987 votos para o candidato do PL.

Em Jaguariaíva, Flávio também obteve uma vitória expressiva, com 13.729 votos, contra 6.512 de Lula, uma diferença de 7.217 votos. Já em Santo Antônio da Platina, o candidato do PL conquistou 15.861 votos, enquanto o petista recebeu 9.057.

Em Arapoti, Flávio Bolsonaro somou 10.026 votos, contra 4.539 de Lula. Em Ibaiti, o resultado foi de 10.264 votos para Flávio, diante de 6.193 para o presidente.

A vantagem do candidato do PL também apareceu em Wenceslau Braz, onde recebeu 7.284 votos, contra 3.978 de Lula, e em Siqueira Campos, com 7.200 votos, diante de 5.624 do petista.

Em Sengés, Flávio Bolsonaro conquistou 7.009 votos, enquanto Lula recebeu 3.666. Já em Pinhalão, o candidato do PL venceu com 2.896 votos, contra 1.867 do presidente.

Em Santana do Itararé, a diferença foi menor, com 2.056 votos para Flávio Bolsonaro e 1.716 para Lula, uma vantagem de 340 votos.

Entre os municípios que deram vitória ao candidato do PL, Jacarezinho apresentou uma das disputas mais equilibradas. Flávio recebeu 11.845 votos, enquanto Lula conquistou 11.227, uma diferença de apenas 618 votos.

O levantamento da Folha Extra evidencia um contraste entre o resultado nacional e o comportamento do eleitorado regional. Enquanto Lula conquistou a reeleição à Presidência da República, Flávio Bolsonaro predominou nas cidades selecionadas pela reportagem, vencendo em 11 dos 14 municípios analisados.

Os números também mostram que a preferência eleitoral não foi uniforme no Norte Pioneiro e nos Campos Gerais. Mesmo em um cenário majoritariamente favorável ao candidato do PL, Jundiaí do Sul, Ribeirão do Pinhal e Figueira deram a vitória ao presidente Lula.

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