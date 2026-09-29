Wenceslau Braz lança programação do Outubro Rosa com atendimentos especiais e ações de prevenção

Redação - Marcelo Aguiar

WENCESLAU BRAZ - A Secretaria Municipal de Saúde de Wenceslau Braz divulgou a programação da campanha Outubro Rosa 2026, que terá início no dia 5 de outubro com uma série de ações voltadas à prevenção, ao diagnóstico precoce e à promoção da saúde da mulher. As atividades serão realizadas ao longo de todo o mês nas unidades de saúde do município, com horários especiais de atendimento e serviços direcionados ao público feminino.

A campanha prevê a realização de exames preventivos, avaliações clínicas e solicitação de mamografias conforme indicação médica. Também serão promovidas orientações sobre cuidados com a saúde da mulher, prevenção de doenças e acompanhamento preventivo, reforçando a importância da realização periódica de exames.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as unidades estarão preparadas para receber as participantes com atendimento ampliado durante a semana. Os serviços serão oferecidos em horários especiais, das 17h às 21h, com o objetivo de facilitar o acesso das mulheres que possuem compromissos durante o período diurno.

Além dos atendimentos em dias úteis, a programação contará com três sábados especiais dedicados à campanha. As atividades ocorrerão nos dias 17, 24 e 31 de outubro, com funcionamento das unidades de saúde das 9h às 12h e das 13h às 16h. A iniciativa busca ampliar a participação das moradoras e oferecer mais opções de horários para a realização dos atendimentos.

A programação do Outubro Rosa em Wenceslau Braz também incluirá palestras, ações educativas e orientações relacionadas à prevenção e ao cuidado com a saúde feminina. As atividades serão conduzidas por profissionais da área da saúde, que prestarão informações sobre hábitos preventivos, acompanhamento médico e importância do diagnóstico precoce de doenças que afetam as mulheres.

Outra ação prevista durante a campanha é a realização de sorteios de prêmios para as participantes das atividades promovidas pelas unidades de saúde. A proposta é incentivar a adesão à programação e ampliar o alcance das ações desenvolvidas ao longo do mês.

A mobilização integra a campanha nacional Outubro Rosa, realizada anualmente para conscientizar a população sobre a importância da prevenção, do acompanhamento médico regular e da realização de exames voltados à saúde da mulher.