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“Entregador” de drogas é pego pela ROTAM em Wenceslau Braz

Policiais encontraram cocaína, crack e maconha na casa do suspeito. Ele seria o responsável por organizar um esquema de delivery de drogas na cidade

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
28/09/2026 às 14h06
“Entregador” de drogas é pego pela ROTAM em Wenceslau Braz
Diante da situação, o homem foi preso e encaminhado, juntamente com os entorpecentes e demais materiais apreendidos, para a Delegacia da Polícia Civil de Wenceslau Braz. Foto: Arquivo

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Um homem foi preso suspeito de organizar um esquema de “delivery” de drogas em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. A prisão aconteceu durante uma operação da ROTAM realizada na noite deste domingo (27).

De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu denúncias de que o suspeito, já conhecido no meio policial, estaria comercializando entorpecentes pela cidade e utilizando uma motocicleta para realizar as entregas.

As informações também apontavam que o homem mantinha porções de drogas armazenadas em sua própria residência.

A partir das denúncias, policiais da ROTAM realizaram uma operação para localizar e abordar o suspeito. A equipe conseguiu encontrar o homem e, conforme a PM, realizou buscas na residência indicada após receber autorização.

Durante as buscas, foram encontradas nove porções de cocaína, dez porções de crack e porções de maconha. Uma balança e outros objetos que, segundo a polícia, seriam utilizados no tráfico de drogas também foram apreendidos.

Diante da situação, o homem foi preso e encaminhado, juntamente com os entorpecentes e demais materiais apreendidos, para a Delegacia da Polícia Civil de Wenceslau Braz.

O caso foi entregue à Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

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