Família cria rifa para ajudar mototaxista que teve moto roubada em Wenceslau Braz

Renato havia comprado a moto há cerca de 40 dias antes do furto. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Familiares e amigos do mototaxista José Renato Marques, que teve a motocicleta roubada durante uma corrida em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, se mobilizaram para ajudá-lo a voltar a trabalhar. Uma rifa solidária foi criada para arrecadar recursos para a compra de outra moto, utilizada por ele como fonte de renda. Cada número da ação custa R$ 30. O ganhador poderá escolher entre uma TV de 40 polegadas ou R$ 1,5 mil via Pix.

A mobilização começou após Renato, como é conhecido, ser vítima de um assalto enquanto trabalhava. Conforme informações apuradas pela reportagem, o caso aconteceu na tarde do dia 9, quando uma mulher solicitou uma corrida de Wenceslau Braz até Santana do Itararé, município localizado a cerca de 34 quilômetros de distância.

Durante o trajeto, a passageira teria feito o mototaxista sair da rodovia e acessar uma estrada alternativa. No local, ela teria sacado uma pistola e rendido o trabalhador.

A motocicleta e o celular de Renato foram levados. Depois do crime, ele conseguiu uma carona para retornar a Wenceslau Braz e procurou a Polícia Militar. O celular foi posteriormente localizado, mas a motocicleta não havia sido recuperada até a última atualização do caso.

O veículo levado é uma Honda Bros vermelha, que, segundo familiares, Renato havia comprado há cerca de 40 dias antes do furto.

Como ajudar

Além da procura pela motocicleta, a família agora busca apoio da comunidade para que Renato consiga adquirir outro veículo e retomar o trabalho.

Os interessados em participar da rifa podem adquirir números pelo valor de R$ 30. O contato deve ser feito pelos telefones (43) 99600-6955 ou (43) 99956-6223.