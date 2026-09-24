24 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná

Alta aprovação

A gestão do prefeito Eduardo Pimentel (PSD) é aprovada por 76,4% dos curitibanos, segundo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira (23). Outros 20,1% desaprovam a administração e 3,5% não responderam. Na avaliação da gestão, 62,6% a classificam como ótima ou boa. Foram ouvidas 825 pessoas entre 18 e 22 de setembro; a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais.

Do agro

A candidata a deputada federal Aline Sleutjes (PL) percorreu bairros e avenidas de Ponta Grossa em carreata com apoiadores. Ela esteve acompanhada do candidato a deputado estadual Júlio Küller (PL). Durante o ato, Aline destacou o agronegócio, o cooperativismo e as pautas das mulheres entre suas prioridades de campanha. Küller defendeu maior representação dos Campos Gerais e citou a infraestrutura rodoviária como prioridade para a região.

Engajados

Sete dos dez candidatos ao Senado com mais interações nas redes sociais são de direita, segundo levantamento do Instituto Democracia em Xeque. A análise cobriu candidaturas de 13 estados entre 31 de agosto e 15 de setembro. Pelo Paraná, Deltan Dallagnol (Novo) e Gleisi Hoffmann (PT) aparecem entre os dez perfis com maior engajamento. O estudo contabilizou 49,9 milhões de interações dos candidatos ao Senado no período; a métrica não mede intenção de voto.

Expansão

A Prati-Donaduzzi anunciou um ciclo de investimentos de R$ 1 bilhão que inclui uma nova fábrica de medicamentos sólidos no Biopark, em Toledo. A unidade terá dez linhas de produção e capacidade para produzir 5 bilhões de doses por ano. Segundo a empresa, a expansão deve elevar em 30% o volume produzido atualmente. A previsão é de 500 empregos diretos.

Melhores empresas

Dezenove cooperativas paranaenses estão entre as 110 organizações do ranking de Melhores Empresas para Trabalhar no Paraná em 2026, elaborado pelo Great Place to Work (GPTW). A Cresol ficou em primeiro lugar entre as grandes empresas. Na categoria de médias empresas, a liderança é do Sicoob Metropolitano. A lista também inclui cooperativas dos ramos agropecuário, de crédito e de saúde.

Primavera

A primeira manhã completa da primavera, nessa quarta-feira (23), teve temperaturas baixas no Sul e no Sudoeste do Paraná. Nesta quinta-feira (24), a entrada de ar frio e seco pode favorecer geada fraca no Sul do estado, especialmente em áreas de baixada e protegidas do vento. Segundo o Simepar, não há previsão de geada para esta quarta. Na sexta-feira (25), o frio persiste pela manhã, com maior tendência de formação de nevoeiros.

Regras de repasses

Mais de 500 representantes de órgãos públicos e entidades participaram, em Foz do Iguaçu, da primeira capacitação sobre a Resolução nº 140/2026 do Tribunal de Contas do Paraná. A norma altera a fiscalização dos repasses do Estado e dos municípios ao terceiro setor. Segundo o TCE-PR, as mudanças buscam ampliar a transparência e a rastreabilidade dos recursos. Novas capacitações estão previstas em Curitiba, nos dias 29 e 30 de setembro, e em Marialva, em 27 e 28 de outubro.

Encontro de inovação

O Sistema Ocepar realizará o Encontro Estadual de Inovação nos dias 15 e 16 de outubro, no Aeroporto Internacional de Curitiba, em São José dos Pinhais. Com o tema “Conexões que impulsionam”, a programação abordará tendências, financiamento, cultura de inovação e inteligência artificial nas cooperativas. O evento é voltado a dirigentes, empregados e profissionais ligados à inovação no setor. As inscrições devem ser feitas por meio dos agentes de Desenvolvimento Humano até 30 de setembro.

Desconfiança

Seis em cada dez brasileiros dizem não confiar no Supremo Tribunal Federal, segundo pesquisa AtlasIntel/Estadão divulgada na terça-feira (22). Cerca de 34% afirmam confiar na Corte. O levantamento ouviu 1.852 pessoas entre 17 e 21 de setembro, por meio de recrutamento digital. O resultado mede a percepção dos entrevistados sobre o tribunal.

Alta dos grãos

Os preços internacionais dos grãos sofrem pressão de fatores como clima, oferta e custos de combustível e fertilizantes, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). No Paraná, a soja era cotada a R$ 155,50 por saca nesta quarta-feira (23), com leve alta no dia. Para o produtor, preços de venda maiores podem favorecer a receita, mas o resultado depende também dos custos da safra. A evolução das cotações será decisiva durante o plantio.

Diesel garantido

A possível suspensão das exportações de diesel pelos Estados Unidos ainda não afeta a Petrobras, segundo a diretora Angélica Laureano. A estatal afirma já ter contratado os 650 milhões de litros que prevê importar em outubro, período de maior demanda pelo combustível. A Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), no Paraná, passa por manutenção programada e deve voltar a operar em novembro. Para esse mês, a companhia ainda avaliará a necessidade de novas compras externas.