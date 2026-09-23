23 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná

Pesquisa nacional

Curitiba e Foz do Iguaçu estão entre os 50 destinos selecionados para uma pesquisa inédita do Ministério do Turismo e do Itaipu Parquetec. O levantamento prevê 22,5 mil entrevistas presenciais em todo o país até 3 de outubro, para identificar o perfil e os hábitos dos visitantes. Serão avaliados gastos, hospedagem, transporte, permanência, infraestrutura e qualidade dos serviços turísticos. Os resultados, previstos para abril de 2027, poderão subsidiar o planejamento e o desenvolvimento do turismo nos municípios.

Leilão de energia

A Aneel aprovou o edital de um leilão de transmissão de energia elétrica, com investimentos previstos de R$ 8,9 bilhões. O Paraná está entre os sete estados contemplados, com obras de reforço no sistema elétrico da Região Metropolitana de Curitiba. O projeto prevê 1.866 quilômetros de novas linhas de transmissão e a geração de 20,5 mil empregos diretos e indiretos no país. O leilão será realizado em 30 de outubro, com assinatura dos contratos prevista para fevereiro de 2027.

Qualidade Total

A cooperativa C.Vale conquistou 61 categorias do Prêmio Qualidade Total Impacto, no Oeste do Paraná. Foram 39 premiações em Palotina e 22 em Maripá, abrangendo diferentes atividades da cooperativa. Entre os destaques estão as categorias de cooperativa, marca mais lembrada, agronegócio e comércio. A entrega dos prêmios ocorreu em 12 de setembro, em Palotina, com a participação de gestores e lideranças locais.

Doação de sangue

O Hemepar informou que os estoques de sangue O positivo e O negativo estão baixos no Paraná. A Hemorrede atende mais de 380 hospitais públicos e filantrópicos em todo o Estado. A situação pode comprometer o atendimento de urgências, cirurgias, transplantes e tratamentos contínuos. O órgão reforça a importância das doações nas 23 unidades de coleta da rede estadual.

Nova fábrica

A Neodent inaugurou sua terceira fábrica em Curitiba, com 42 mil metros quadrados. A unidade terá capacidade para produzir até 15 milhões de implantes por ano. O empreendimento integra um plano de investimentos de até R$ 2 bilhões. A empresa prevê a criação gradual de até dois mil empregos diretos até 2031.

Testes de radares

A ANTT suspendeu os testes de radares de velocidade média em rodovias federais concedidas de oito estados. No Paraná, a medida atinge 13 trechos onde os equipamentos estavam sendo avaliados. Segundo a agência, nenhum motorista foi multado durante o período de testes. A retomada depende de ajustes técnicos, na sinalização e nos equipamentos, ainda sem data definida.

Chefs paranaenses

As chefs Ana Paula e Ana Beatriz Daleffe, de Campo Mourão, participaram de uma imersão de 14 dias na Culinary Arts Academy, na Suíça. Mãe e filha tiveram aulas com os renomados chefs Anton Mosimann e Laurent Suaudeau. A formação abordou técnicas de alta gastronomia, serviço, hospitalidade e organização de cozinhas profissionais. Em outubro, Ana Beatriz participará de uma jornada de jantares ao lado de Suaudeau, na França.

Ranking de eficiência

O Paraná lidera o Ranking de Eficiência dos Estados de 2026, elaborado pela Folha de S.Paulo e pelo Datafolha. O Estado alcançou nota 0,734, à frente do Ceará (0,665) e de São Paulo (0,637). O levantamento avalia os resultados obtidos com recursos públicos em educação, saúde, infraestrutura, segurança e finanças. O Paraná registrou a maior nota do país em educação e a segunda maior em infraestrutura.

Patrimônio Mundial

As Reservas de Mata Atlântica do Sudeste, entre Paraná e São Paulo, integram a lista de Patrimônios Mundiais da Unesco desde 1999. O conjunto reúne 25 áreas protegidas, que somam cerca de 470 mil hectares de biodiversidade. No Paraná, Guaraqueçaba e o complexo estuarino de Iguape-Cananéia-Paranaguá se destacam pelas florestas, manguezais, baías e ilhas. A região oferece opções de turismo de natureza, com trilhas, passeios de barco e observação da fauna e da flora.

Van Gogh

A exposição imersiva “Van Gogh & Impressionistas” estreia nesta sexta-feira (25), em Ponta Grossa. A mostra ocupará 1.200 m² do Shopping Plaza Campos Gerais, com projeções em 360 graus. A atração reúne obras de Van Gogh, Monet, Renoir, Gauguin e Cézanne e já recebeu mais de 1 milhão de visitantes no Brasil. Os ingressos estão à venda pela internet, com valores a partir de R$ 35 para meia-entrada.

Greve dos Correios

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) adiou o julgamento do dissídio coletivo dos Correios. A greve deve continuar, com manutenção de 80% do efetivo em cada unidade. A paralisação pode afetar as entregas e serviços postais no Paraná. O julgamento foi remarcado para 24 de setembro, às 15h30.

Aumento abusivo

A Senacon instaurou 70 processos contra postos de combustíveis no Paraná e em outros três estados por suspeita de aumento abusivo de preços. A fiscalização identificou elevação superior a 70% nas margens de lucro dos estabelecimentos investigados. As empresas terão 15 dias para apresentar defesa e poderão receber multas de até R$ 14 milhões. A ANP recebeu cerca de 330 denúncias de possíveis aumentos abusivos de combustíveis em todo o país.