23 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná

Vagas de emprego

As Agências do Trabalhador do Paraná iniciam a semana com 20,7 mil oportunidades de emprego em todo o Estado. As vagas abrangem diferentes funções e níveis de qualificação. Os interessados podem procurar a unidade mais próxima ou consultar as oportunidades pelo aplicativo Sine Fácil. A disponibilidade pode mudar conforme o preenchimento das vagas.

Lacração

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) iniciou a carga e a lacração das urnas para o primeiro turno. Os equipamentos recebem os dados de candidatos e eleitores, passam por testes individuais e permanecem sem conexão com a internet. Serão incluídos oito candidatos ao Governo, nove ao Senado, 405 a deputado federal e 594 a estadual. As cerimônias são públicas e antecedem a votação de 4 de outubro.

Pedágio no Paraná

As tarifas das praças administradas pela EPR Litoral Pioneiro ficaram 4,64% mais caras neste domingo (20). Na BR-277, em São José dos Pinhais, automóveis passaram a pagar R$ 25,50, com reajustes também em outras seis praças. O aumento foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) com base no IPCA. Pagamentos eletrônicos mantêm desconto básico de 5% e benefício progressivo para usuários frequentes.

Doadores

O Paraná ocupa o terceiro lugar nacional em doadores de medula óssea, com 597.621 pessoas cadastradas. O número representa 10% dos registros do país e metade dos doadores da região Sul. Somente em 2026, o Hemepar realizou 3.158 novos cadastros. Interessados entre 18 e 35 anos podem procurar uma unidade da rede para integrar o Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea.

FGTS por calamidade

Trabalhadores de nove municípios do Paraná já podem solicitar o saque do FGTS por calamidade pelo aplicativo do fundo. A medida atende moradores de Arapuã, Cândido de Abreu, Cidade Gaúcha, Manoel Ribas, Marmeleiro, Perobal, Ramilândia, Renascença e Xambrê. O valor é limitado a R$ 6.220 por conta, conforme o saldo disponível. Os prazos terminam entre 9 e 16 de dezembro, dependendo da cidade.

2º turmo

Pesquisa Real Time Big Data aponta Sérgio Moro (PL) na liderança para o Governo do Paraná, com 35% das intenções de voto. Sandro Alex (PSD) aparece com 27%, seguido por Requião Filho (PDT), com 22%, indicando a possibilidade de segundo turno. O levantamento ouviu 1.600 eleitores entre 11 e 15 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o registro no TSE é PR-00532/2026.

Alto investimento

A Crown Embalagens prevê investir cerca de R$ 500 milhões na ampliação da fábrica de latas de alumínio em Ponta Grossa. O projeto deve criar mais de 300 empregos e transformar a unidade na maior operação da empresa na América Latina. O termo de compromisso foi assinado em 1º de setembro, após licença emitida pelo Instituto Água e Terra (IAT). O cronograma das obras ainda não foi divulgado.

Chuva, frio e sol

A última frente fria do inverno provoca chuva forte no Paraná até esta terça-feira (22), segundo o Simepar. Há risco de tempestades, raios, granizo e rajadas de vento acima de 70 km/h. Na quarta-feira (23), as temperaturas ficam abaixo dos 10°C no Sul, com possibilidade de geadas localizadas. O sol predomina na quinta (24) e sexta-feira (25), com elevação das temperaturas.

Candidaturas indeferidas

O TSE registra 1.101 candidaturas de titulares indeferidas nas eleições de 2026. No levantamento por legenda, a DC soma 175 registros; o Democrata, 157; e o Agir, 142. Mais de 800 candidaturas ainda estavam em prazo recursal ou com recursos em análise. Os dados consideram a atualização da Justiça Eleitoral até sábado (19).

Imunidade eleitoral

Desde sábado (19), candidatos não podem ser presos, exceto em flagrante delito, conforme estabelece o Código Eleitoral. A proteção alcança as 1.042 candidaturas registradas no Paraná e permanece até 48 horas após o primeiro turno. Para os eleitores, a restrição às prisões começa cinco dias antes da votação. O primeiro turno das eleições será realizado em 4 de outubro.

Multilateralismo

Brasil, União Europeia, Canadá e Quênia lançaram a iniciativa Parceiros pelo Multilateralismo (P4M), às vésperas da Assembleia Geral da ONU. O manifesto defende reformas para tornar as instituições internacionais mais representativas, legítimas e eficazes. O grupo propõe cooperação em áreas como mudanças climáticas, inteligência artificial e segurança sanitária. A iniciativa também reafirma o respeito à soberania, aos direitos humanos e à solução pacífica de conflitos.