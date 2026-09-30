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Motorista fica ferida após carro capotar em rodovia do Norte Pioneiro

Acidente aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (30) na rodovia PR160 no trecho que passa pelo município de Cornélio Procópio

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Anuncifacil
30/09/2026 às 13h01
Motorista fica ferida após carro capotar em rodovia do Norte Pioneiro
Foto: Reprodução/Anuncifacil

Redação - Marcelo Aguiar 

CORNÉLIO PROCÓPIO - Uma motorista ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito no início da tarde desta quarta-feira (30). O carro que a vítima conduzia capotou na rodovia PR160 em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pelo Portal Anuncifacil, o acidente aconteceu por volta das 12h30 e envolveu um automóvel Chevrolet Celta. Conforme o relato de testemunhas, a vítima seguia pela rodovia sentido ao Hospital Regional quando, de repente, parou o veículo sob a rodovia. Em seguida, o automóvel voltou de ré e capotou em um barranco parando com as rodas para cima.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local prestando os primeiros socorros a vítima que ainda estava no interior do veículo. A mulher estava desorientada e com ferimentos leves. A principal suspeita é de que ela possa ter sofrido um mal súbito. A vítima foi socorrida e encaminhada a Santa Casa de Cornélio Procópio para receber atendimento médico.

A equipe da Polícia Militar também esteve no local prestando atendimento a ocorrência.

Foto: Ilustrativa - Fernanda Bacelar/Arquivo Pessoal
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