Motorista fica ferida após carro capotar em rodovia do Norte Pioneiro

Redação - Marcelo Aguiar

CORNÉLIO PROCÓPIO - Uma motorista ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito no início da tarde desta quarta-feira (30). O carro que a vítima conduzia capotou na rodovia PR160 em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pelo Portal Anuncifacil, o acidente aconteceu por volta das 12h30 e envolveu um automóvel Chevrolet Celta. Conforme o relato de testemunhas, a vítima seguia pela rodovia sentido ao Hospital Regional quando, de repente, parou o veículo sob a rodovia. Em seguida, o automóvel voltou de ré e capotou em um barranco parando com as rodas para cima.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local prestando os primeiros socorros a vítima que ainda estava no interior do veículo. A mulher estava desorientada e com ferimentos leves. A principal suspeita é de que ela possa ter sofrido um mal súbito. A vítima foi socorrida e encaminhada a Santa Casa de Cornélio Procópio para receber atendimento médico.

A equipe da Polícia Militar também esteve no local prestando atendimento a ocorrência.