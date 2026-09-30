Acidente entre caminhão e carreta deixa um ferido em Arapoti

O acidente aconteceu no perímetro urbano do município, nas proximidades do posto da Brigada Comunitária e da torre de telefonia da TIM. Foto: Reprodução/Folha Paranaense

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - Uma colisão envolvendo um caminhão baú e uma carreta deixou uma pessoa ferida na manhã desta quarta-feira (30), na PR-092, em Arapoti, nos Campos Gerais. O acidente aconteceu no perímetro urbano do município, nas proximidades do posto da Brigada Comunitária e da torre de telefonia da TIM.

Imagens registradas após o acidente mostram a força da colisão. O caminhão baú ficou bastante danificado, enquanto a carreta também sofreu danos. Parte da carga transportada e peças dos veículos ficaram espalhadas pela rodovia.

Segundo informações preliminares repassadas pelo Corpo de Bombeiros, uma pessoa ficou ferida. A vítima sofreu ferimentos considerados leves e recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Na sequência, a vítima foi encaminhada ao Hospital 18 de Dezembro, em Arapoti, para avaliação médica.

As circunstâncias que provocaram a colisão ainda não foram informadas. A dinâmica do acidente deverá ser apurada pelas autoridades responsáveis.

Até o momento, também não foram divulgadas informações sobre a identidade da pessoa ferida.

Com informações de Folha Paranaense.