Publicidade

Arapoti está entre as cidades que mais produzem leite no Brasil

Município dos Campos Gerais produziu 137,2 milhões de litros em 2025 e aparece na oitava posição entre os maiores produtores do país

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
30/09/2026 às 14h13
Arapoti está entre as cidades que mais produzem leite no Brasil
Foto: Ilustrativa - Fernanda Bacelar/Arquivo Pessoal

Redação - Marcelo Aguiar

ARAPOTI - O município de Arapoti, nos Campos Gerais, está entre os municípios que mais produziram leite no Brasil em 2025. O município registrou uma produção de 137,2 milhões de litros e aparece na oitava posição do ranking nacional, segundo dados da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), divulgada nesta quarta-feira (30) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

LEIA TAMBÉM - Família de Arapoti faz campanha para ajudar bebê em tratamento contra leucemia

O levantamento aponta que Castro, também nos Campos Gerais, liderou a produção nacional, com 532,8 milhões de litros. Carambeí, igualmente na região, ficou na segunda colocação, com 306,8 milhões de litros. Na sequência aparecem Patos de Minas (MG), com 249,2 milhões; Patrocínio (MG), com 178,7 milhões; Lagoa Formosa (MG), com 161,1 milhões; Coromandel (MG), com 150,3 milhões; e Orizona (GO), com 138 milhões de litros. Arapoti ficou à frente de Itaíba (PE), com 133,7 milhões, e Poço Redondo (SE), com 130,6 milhões.

No cenário nacional, a produção de leite alcançou 36,7 bilhões de litros em 2025, aumento de 2,7% em relação ao ano anterior e o terceiro crescimento consecutivo. O resultado foi registrado mesmo com a redução de 2,7% no número de vacas ordenhadas, que totalizou 14,7 milhões de animais.

A produtividade média brasileira chegou a 2.498,7 litros por vaca ao ano, alta de 5,6% em relação a 2024. De acordo com o IBGE, o aumento está relacionado a fatores como condições climáticas favoráveis, investimentos em melhoramento genético e mudanças na estrutura produtiva, incluindo a saída de produtores menos especializados ou com menor capacidade de investimento.

O valor da produção de leite no país chegou a R$ 89,5 bilhões em 2025. O preço médio foi de R$ 2,44 por litro, enquanto 75,2% do leite produzido foi destinado à indústria. O restante teve outros destinos, como consumo próprio e produção artesanal de derivados.

O Paraná também se destacou no levantamento. O estado produziu 4,8 bilhões de litros de leite em 2025, com aproximadamente 1,1 milhão de vacas ordenhadas. A produtividade alcançou 4.297 litros por vaca ao ano, a segunda maior do país, atrás apenas de Santa Catarina, que registrou 4.398 litros. O índice paranaense ficou 72% acima da média nacional.

O valor da produção leiteira no Paraná chegou a R$ 12,7 bilhões, alta de 4,4% em relação ao ano anterior. O leite representou 77,5% do valor gerado pelos produtos de origem animal pesquisados pelo IBGE no estado.

Com Castro, Carambeí e Arapoti entre os dez maiores produtores nacionais, os Campos Gerais aparecem com três municípios no ranking brasileiro de produção de leite. Castro liderou o país com 532,8 milhões de litros e também registrou 51,5 mil vacas ordenhadas, com produtividade superior a 10 mil litros por animal ao ano.

 

Foto: Divulgação.
PEDIDO DE AJUDA Há 2 horas

Família de Arapoti faz campanha para ajudar bebê em tratamento contra leucemia

Fernando Vitor iniciou tratamento no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, e mãe precisará permanecer na cidade durante o período de acompanhamento

 Foto: Reprodução/Anuncifacil
ACIDENTE DE TRÂNSITO Há 2 horas

Motorista fica ferida após carro capotar em rodovia do Norte Pioneiro

Acidente aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (30) na rodovia PR160 no trecho que passa pelo município de Cornélio Procópio

 O acidente aconteceu no perímetro urbano do município, nas proximidades do posto da Brigada Comunitária e da torre de telefonia da TIM. Foto: Reprodução/Folha Paranaense
COLISÃO NA PR-092 Há 5 horas

Acidente entre caminhão e carreta deixa um ferido em Arapoti

Colisão aconteceu na manhã desta quarta-feira (30), no perímetro urbano da PR-092; vítima teve ferimentos leves e foi encaminhada ao hospital

 Foto: Divulgação.
SAÚDE Há 1 dia

Gestantes participam de encontro com orientações de profissionais em Arapoti

Projeto Gestar Bem reuniu gestantes no Centro de Especialidades Médicas para orientações sobre bem-estar emocional, cuidados após o parto e prevenção ao uso de álcool e cigarro

 Foto: Reprodução/Internet
CAMPOS GERAIS Há 2 dias

Prefeito de Arapoti recebe visita técnica do Exército para acompanhar atividades da Junta Militar

Equipe do Posto de Recrutamento e Mobilização de Ponta Grossa realizou orientação técnica e reuniu-se com autoridades municipais

Arapoti - PR
Arapoti - PR
Notícias de Arapoti - PR
Ver notícias
Publicidade
Últimas notícias
INVESTIMENTO Há 31 minutos

Prefeito anuncia R$10 milhões para melhorar abastecimento de água em Jaguariaíva
DESTAQUE NACIONAL Há 46 minutos

Arapoti está entre as cidades que mais produzem leite no Brasil
PEDIDO DE AJUDA Há 2 horas

Família de Arapoti faz campanha para ajudar bebê em tratamento contra leucemia
ACIDENTE DE TRÂNSITO Há 2 horas

Motorista fica ferida após carro capotar em rodovia do Norte Pioneiro
NORTE PIONEIRO Há 3 horas

Marinha do Brasil promove curso de capacitação para marinheiro auxiliar no Norte Pioneiro

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 29 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO BAILE REGIONAL DA TERCEIRA IDADE
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados