Arapoti está entre as cidades que mais produzem leite no Brasil

Redação - Marcelo Aguiar

ARAPOTI - O município de Arapoti, nos Campos Gerais, está entre os municípios que mais produziram leite no Brasil em 2025. O município registrou uma produção de 137,2 milhões de litros e aparece na oitava posição do ranking nacional, segundo dados da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), divulgada nesta quarta-feira (30) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

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O levantamento aponta que Castro, também nos Campos Gerais, liderou a produção nacional, com 532,8 milhões de litros. Carambeí, igualmente na região, ficou na segunda colocação, com 306,8 milhões de litros. Na sequência aparecem Patos de Minas (MG), com 249,2 milhões; Patrocínio (MG), com 178,7 milhões; Lagoa Formosa (MG), com 161,1 milhões; Coromandel (MG), com 150,3 milhões; e Orizona (GO), com 138 milhões de litros. Arapoti ficou à frente de Itaíba (PE), com 133,7 milhões, e Poço Redondo (SE), com 130,6 milhões.

No cenário nacional, a produção de leite alcançou 36,7 bilhões de litros em 2025, aumento de 2,7% em relação ao ano anterior e o terceiro crescimento consecutivo. O resultado foi registrado mesmo com a redução de 2,7% no número de vacas ordenhadas, que totalizou 14,7 milhões de animais.

A produtividade média brasileira chegou a 2.498,7 litros por vaca ao ano, alta de 5,6% em relação a 2024. De acordo com o IBGE, o aumento está relacionado a fatores como condições climáticas favoráveis, investimentos em melhoramento genético e mudanças na estrutura produtiva, incluindo a saída de produtores menos especializados ou com menor capacidade de investimento.

O valor da produção de leite no país chegou a R$ 89,5 bilhões em 2025. O preço médio foi de R$ 2,44 por litro, enquanto 75,2% do leite produzido foi destinado à indústria. O restante teve outros destinos, como consumo próprio e produção artesanal de derivados.

O Paraná também se destacou no levantamento. O estado produziu 4,8 bilhões de litros de leite em 2025, com aproximadamente 1,1 milhão de vacas ordenhadas. A produtividade alcançou 4.297 litros por vaca ao ano, a segunda maior do país, atrás apenas de Santa Catarina, que registrou 4.398 litros. O índice paranaense ficou 72% acima da média nacional.

O valor da produção leiteira no Paraná chegou a R$ 12,7 bilhões, alta de 4,4% em relação ao ano anterior. O leite representou 77,5% do valor gerado pelos produtos de origem animal pesquisados pelo IBGE no estado.

Com Castro, Carambeí e Arapoti entre os dez maiores produtores nacionais, os Campos Gerais aparecem com três municípios no ranking brasileiro de produção de leite. Castro liderou o país com 532,8 milhões de litros e também registrou 51,5 mil vacas ordenhadas, com produtividade superior a 10 mil litros por animal ao ano.