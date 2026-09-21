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Siqueira Campos terá simulação de emergência com diversas vítimas

Treinamento mobilizará equipes da Santa Casa, SAMU, Defesa Civil e EPR e vai reproduzir desde o atendimento no local da ocorrência até a chegada dos pacientes ao hospital

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
21/09/2026 às 09h42
Siqueira Campos terá simulação de emergência com diversas vítimas
Treinamento acontecerá em frente à Santa Casa de Misericórdia de Siqueira Campos. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SIQUEIRA CAMPOS - Profissionais da saúde e equipes de emergência participarão, neste domingo (27), de uma simulação de atendimento a múltiplas vítimas em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro. O treinamento será realizado a partir das 08h, em frente à Santa Casa de Misericórdia, e pretende reproduzir as diferentes etapas de resposta a uma ocorrência de maior gravidade.

O treinamento reunirá profissionais da Santa Casa, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Defesa Civil e da EPR Litoral Pioneiro. O objetivo é preparar e integrar as equipes para atuar em situações em que várias pessoas precisam ser socorridas simultaneamente, exigindo organização, rapidez na tomada de decisões e coordenação entre diferentes serviços.

O exercício terá início na rua em frente à Santa Casa, onde serão posicionadas as pessoas que representarão as vítimas. No local, as equipes deverão realizar os primeiros atendimentos e a triagem, procedimento que busca avaliar a condição de cada paciente e estabelecer prioridades de atendimento conforme a gravidade.

Na sequência, as vítimas simuladas serão encaminhadas por ambulâncias até a unidade hospitalar. A atividade terá sequência dentro da instituição, com objetivo de testar também a recepção dos pacientes diante do movimento agitado e a capacidade de organização das equipes diante da chegada simultânea de diferentes casos.

Segundo a Santa Casa, ocorrências desse tipo exigem uma atuação coordenada para que os recursos disponíveis sejam empregados de forma eficiente e os pacientes com maior necessidade recebam atendimento prioritário, e por isso a importância desta ação, que busca capacitar todos os profissionais atendidos, desde o primeiro contato com as vítimas.

Além do aperfeiçoamento técnico, a simulação permite que as instituições avaliem, na prática, a comunicação entre as equipes, o transporte das vítimas e os protocolos adotados durante uma emergência.

Foto: Ilustrativa/Reprodução-Internet
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