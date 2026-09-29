Gestantes participam de encontro com orientações de profissionais em Arapoti

Redação - Marcelo Aguiar

ARAPOTI - O Centro de Especialidades Médicas de Arapoti, nos Campos Gerais, recebeu nesta segunda-feira (28) mais uma edição do Projeto Gestar Bem. A atividade reuniu gestantes para orientações sobre saúde mental durante a gravidez, cuidados no puerpério e os riscos do consumo de álcool, cigarro e outras drogas durante a gestação.

A ação contou com a participação de profissionais da rede municipal de saúde, que abordaram temas relacionados ao desenvolvimento saudável da gravidez e ao bem-estar das futuras mães. O objetivo foi levar informações sobre mudanças físicas e emocionais que podem ocorrer durante a gestação e após o nascimento do bebê.

A enfermeira Alete, do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), falou sobre os impactos que o uso de bebidas alcoólicas e do cigarro pode causar tanto para a gestante quanto para o bebê. Durante a palestra, ela destacou a importância da prevenção e da adoção de hábitos saudáveis ao longo da gravidez.

A saúde emocional também esteve entre os principais temas discutidos. A psicóloga Maria Júlia explicou que a gestação é um período marcado por alterações hormonais e emocionais que podem influenciar diretamente o bem-estar da mulher. Segundo ela, oscilações de humor, ansiedade e outras mudanças são comuns durante essa fase, tornando importante o acompanhamento profissional quando necessário.

As participantes também receberam orientações sobre o puerpério, período que sucede o nascimento da criança. A nutricionista Verônica destacou a importância da rede de apoio para auxiliar a mãe nos primeiros meses após o parto. O acolhimento familiar e o suporte de pessoas próximas foram apontados como fatores importantes para a adaptação à nova rotina e para a recuperação da mulher.

Além das orientações, a equipe do projeto reforçou informações sobre os serviços oferecidos pela rede municipal de saúde. Entre elas, foi destacado que gestantes têm prioridade no acesso aos atendimentos psicológicos, garantindo maior facilidade para receber acompanhamento especializado durante a gravidez e no período pós-parto.

O Projeto Gestar Bem promove encontros periódicos voltados à orientação e ao acompanhamento das gestantes, reunindo profissionais de diferentes áreas para abordar temas relacionados à maternidade e aos cuidados com a saúde.