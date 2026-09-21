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Sanepar se posiciona e descarta falha em suas redes como causa de colapso em imóveis no centro de Wenceslau Braz

Análises da companhia apontam um vazamento interno na Casa do Agricultor e problemas na tubulação de chuva como possíveis causas

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
21/09/2026 às 17h54
Sanepar se posiciona e descarta falha em suas redes como causa de colapso em imóveis no centro de Wenceslau Braz
Estruturas dos imóveis foram condenadas. Foto: Davi Martins/Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - A Sanepar se posicionou nesta segunda-feira (21) sobre as rachaduras e danos estruturais registrados na Rua dos Expedicionários, no Centro de Wenceslau Braz. Em nota encaminhada à reportagem da Folha, a companhia afirmou que, após realizar vistorias e avaliações técnicas, não identificou suas redes como origem do problema. A empresa também citou um vazamento interno na Casa do Agricultor e problemas na tubulação de chuva como possíveis causas.

O posicionamento vai ao contrário da informação repassada na sexta-feira (18) pelo secretário municipal de Obras, Pedro Luciano. Na ocasião, durante os trabalhos realizados para identificar a causa dos danos, o secretário afirmou que a grande quantidade de água encontrada sob o solo era proveniente da rede de abastecimento da Sanepar.

“Independentemente da rede, a água que causou o transtorno é a água potável da Sanepar. Então, agora, a responsabilidade e quem vai solucionar o problema são eles”, afirmou o secretário naquele momento.

No entanto, as novas avaliações da Sanepar apresentam elementos diferentes sobre o que pode ter provocado a situação, e colocado ao menos três imóveis em risco de desabamento no último fim de semana. “A Sanepar vistoriou e avaliou o local e constatou que os problemas estruturais e fissuras na referida via atestam que a origem do incidente não provém das redes da Companhia”, diz a nota.

Vazamento na Casa do Agricultor

Um dos principais pontos apresentados pela companhia está justamente no imóvel aparentemente mais afetado pela situação: a Casa do Agricultor, estabelecimento que apresentou grandes rachaduras e precisou ser esvaziado diante do risco provocado pela movimentação da estrutura.

Segundo a companhia, uma análise técnica e do histórico de consumo do terreno mostrou que houve um vazamento interno de grandes proporções no início deste ano. A própria companhia afirmou que esse vazamento não foi comunicado à empresa.

Com isso, a versão sustentada pela Sanepar é que parte dessa água tenha se infiltrado no solo, carregado parte da terra e provocado erosão debaixo da construção, formando uma espécie de espaço vazio sob a fundação. Sem a mesma sustentação, parte da estrutura pode ter cedido.

“Análise técnica e do histórico de consumo de um imóvel próximo identificou ocorrência de vazamento de água interno de grandes proporções no início deste ano. Este vazamento não foi reportado à Sanepar e pode ter causado erosão, abrindo uma cavidade sob a fundação do edifício, o que resultou no seu recalque e afetou infraestruturas do entorno”, afirma a companhia.

Durante as avaliações, equipes da Sanepar também realizaram pesquisas de vazamentos, telediagnóstico na rede de esgoto e uma Vistoria Técnica Operacional (VTO). Nestas inspeções, as equipes constataram que a canalização responsável pela água da chuva dentro do imóvel estava obstruída.

Com isso, a companhia trabalha com a possibilidade de que a movimentação do terreno tenha rompido tubulações pluviais localizadas sob a construção. Caso isso tenha acontecido, a água das chuvas pode ter deixado de seguir normalmente pela canalização e passado a ser despejada diretamente no terreno, e o fato de a cidade ter sido atingida por chuvas intensas, agrava a situação.

“Provável movimentação do solo pode ter rompido tubulações internas de água de chuva sob o imóvel, despejando as águas pluviais diretamente no terreno do prédio. Situações assim se agravam com grandes volumes de chuva como os que têm ocorrido na região”, diz a empresa.

Sanepar explica rompimento encontrado durante os trabalhos

A Sanepar também se posicionou a respeito do rompimento da tubulação de água, que foi identificado durante os trabalhos na sexta-feira. A companhia confirma que houve o rompimento, mas afirma que esse vazamento não teria dado início ao problema.

Segundo a nota, o ramal rompeu em consequência da movimentação de terra provocada pelas escavações de sondagem que estavam sendo realizadas justamente para descobrir a origem dos danos. O reparo, conforme a empresa, foi realizado imediatamente.

A Sanepar informou que acompanha a situação em conjunto com o município desde o dia 17. Nesta segunda-feira (21), uma nova equipe técnica esteve no local para realizar outro levantamento e novas medições dos danos.

Restaurante e bar serão demolidos

A situação também deve provocar mudanças nos imóveis vizinhos à Casa do Agricultor. A reportagem apurou nesta segunda-feira (21) que os prédios onde funcionavam o Bar e Restaurante do Zezinho e o Bar do Toninho serão demolidos diante do risco de desabamento.

A informação foi confirmada à Folha por uma fonte diretamente envolvida na situação, que pediu para não ser identificada. Segundo ela, a decisão de demolir os imóveis partiu dos próprios responsáveis pelas propriedades e não de uma determinação da prefeitura ou da Sanepar.

A medida teria caráter preventivo. Conforme relatado à reportagem, as estruturas ficaram comprometidas e a demolição foi considerada necessária para reduzir o risco de um eventual desabamento e evitar que a situação provoque consequências ainda mais graves e atinjam outros estabelecimentos.

A Folha segue acompanhando o caso e as novas informações apresentadas pelos órgãos envolvidos.

Leia a nota da Sanepar na íntegra:

A Sanepar vistoriou e avaliou o local e constatou que os problemas estruturais e fissuras na referida via atestam que a origem do incidente não provém das redes da Companhia. Análise técnica e do histórico de consumo de um imóvel próximo identificou ocorrência de vazamento de água interno de grandes proporções no início deste ano. Este vazamento não foi reportado à Sanepar e pode ter causado erosão, abrindo uma cavidade sob a fundação do edifício, o que resultou no seu recalque e afetou infraestruturas do entorno.

Serviços de Pesquisa de Vazamento de água, telediagnóstico na rede de esgoto e Vistoria Técnica Operacional (VTO) feitos pelas equipes da Sanepar nas redes internas da edificação detectaram que a canalização pluvial do imóvel estava obstruída. Provável movimentação do solo pode ter rompido tubulações internas de água de chuva sob o imóvel, despejando as águas pluviais diretamente no terreno do prédio. Situações assim se agravam com grandes volumes de chuva como os que têm ocorrido na região. Houve, ainda, rompimento do ramal de água do prédio vizinho no dia 18 de setembro, consequência direta da movimentação de terra durante as escavações de sondagem para identificar o problema, e não causa inicial deste. A equipe da Sanepar fez reparo imediato.

Desde o dia 17, a Sanepar tem trabalhado em estreito apoio à Prefeitura Municipal. Nesta segunda-feira (21), uma nova equipe técnica foi ao local para fazer novo levantamento e medição dos danos.

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