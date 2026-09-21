Sanepar se posiciona e descarta falha em suas redes como causa de colapso em imóveis no centro de Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - A Sanepar se posicionou nesta segunda-feira (21) sobre as rachaduras e danos estruturais registrados na Rua dos Expedicionários, no Centro de Wenceslau Braz. Em nota encaminhada à reportagem da Folha, a companhia afirmou que, após realizar vistorias e avaliações técnicas, não identificou suas redes como origem do problema. A empresa também citou um vazamento interno na Casa do Agricultor e problemas na tubulação de chuva como possíveis causas.

O posicionamento vai ao contrário da informação repassada na sexta-feira (18) pelo secretário municipal de Obras, Pedro Luciano. Na ocasião, durante os trabalhos realizados para identificar a causa dos danos, o secretário afirmou que a grande quantidade de água encontrada sob o solo era proveniente da rede de abastecimento da Sanepar.

“Independentemente da rede, a água que causou o transtorno é a água potável da Sanepar. Então, agora, a responsabilidade e quem vai solucionar o problema são eles”, afirmou o secretário naquele momento.

No entanto, as novas avaliações da Sanepar apresentam elementos diferentes sobre o que pode ter provocado a situação, e colocado ao menos três imóveis em risco de desabamento no último fim de semana. “A Sanepar vistoriou e avaliou o local e constatou que os problemas estruturais e fissuras na referida via atestam que a origem do incidente não provém das redes da Companhia”, diz a nota.

Vazamento na Casa do Agricultor

Um dos principais pontos apresentados pela companhia está justamente no imóvel aparentemente mais afetado pela situação: a Casa do Agricultor, estabelecimento que apresentou grandes rachaduras e precisou ser esvaziado diante do risco provocado pela movimentação da estrutura.

Segundo a companhia, uma análise técnica e do histórico de consumo do terreno mostrou que houve um vazamento interno de grandes proporções no início deste ano. A própria companhia afirmou que esse vazamento não foi comunicado à empresa.

Com isso, a versão sustentada pela Sanepar é que parte dessa água tenha se infiltrado no solo, carregado parte da terra e provocado erosão debaixo da construção, formando uma espécie de espaço vazio sob a fundação. Sem a mesma sustentação, parte da estrutura pode ter cedido.

“Análise técnica e do histórico de consumo de um imóvel próximo identificou ocorrência de vazamento de água interno de grandes proporções no início deste ano. Este vazamento não foi reportado à Sanepar e pode ter causado erosão, abrindo uma cavidade sob a fundação do edifício, o que resultou no seu recalque e afetou infraestruturas do entorno”, afirma a companhia.

Durante as avaliações, equipes da Sanepar também realizaram pesquisas de vazamentos, telediagnóstico na rede de esgoto e uma Vistoria Técnica Operacional (VTO). Nestas inspeções, as equipes constataram que a canalização responsável pela água da chuva dentro do imóvel estava obstruída.

Com isso, a companhia trabalha com a possibilidade de que a movimentação do terreno tenha rompido tubulações pluviais localizadas sob a construção. Caso isso tenha acontecido, a água das chuvas pode ter deixado de seguir normalmente pela canalização e passado a ser despejada diretamente no terreno, e o fato de a cidade ter sido atingida por chuvas intensas, agrava a situação.

“Provável movimentação do solo pode ter rompido tubulações internas de água de chuva sob o imóvel, despejando as águas pluviais diretamente no terreno do prédio. Situações assim se agravam com grandes volumes de chuva como os que têm ocorrido na região”, diz a empresa.

Sanepar explica rompimento encontrado durante os trabalhos

A Sanepar também se posicionou a respeito do rompimento da tubulação de água, que foi identificado durante os trabalhos na sexta-feira. A companhia confirma que houve o rompimento, mas afirma que esse vazamento não teria dado início ao problema.

Segundo a nota, o ramal rompeu em consequência da movimentação de terra provocada pelas escavações de sondagem que estavam sendo realizadas justamente para descobrir a origem dos danos. O reparo, conforme a empresa, foi realizado imediatamente.

A Sanepar informou que acompanha a situação em conjunto com o município desde o dia 17. Nesta segunda-feira (21), uma nova equipe técnica esteve no local para realizar outro levantamento e novas medições dos danos.

Restaurante e bar serão demolidos

A situação também deve provocar mudanças nos imóveis vizinhos à Casa do Agricultor. A reportagem apurou nesta segunda-feira (21) que os prédios onde funcionavam o Bar e Restaurante do Zezinho e o Bar do Toninho serão demolidos diante do risco de desabamento.

A informação foi confirmada à Folha por uma fonte diretamente envolvida na situação, que pediu para não ser identificada. Segundo ela, a decisão de demolir os imóveis partiu dos próprios responsáveis pelas propriedades e não de uma determinação da prefeitura ou da Sanepar.

A medida teria caráter preventivo. Conforme relatado à reportagem, as estruturas ficaram comprometidas e a demolição foi considerada necessária para reduzir o risco de um eventual desabamento e evitar que a situação provoque consequências ainda mais graves e atinjam outros estabelecimentos.

A Folha segue acompanhando o caso e as novas informações apresentadas pelos órgãos envolvidos.

Leia a nota da Sanepar na íntegra: