Outubro tem previsão de chuvas acima da média e calorão no Norte Pioneiro

Redação - Marcelo Aguiar

NORTE PIONEIRO - Outubro deve começar com mudanças nas condições do tempo no Norte Pioneiro. A previsão climática divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) indica que o Paraná deve registrar temperaturas acima da média, enquanto a Região Sul tende a apresentar volumes de chuva superiores ao padrão climatológico.

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Para o Paraná, o prognóstico aponta desvios positivos de temperatura que podem chegar a 1,5°C em relação à média de outubro. Isso não significa calor constante durante todo o mês, já que a passagem de frentes frias, áreas de baixa pressão e outros sistemas meteorológicos podem provocar quedas temporárias nas temperaturas.

A chuva deve aparecer de forma irregular. Mesmo com a previsão de volumes acima da média para a Região Sul, a distribuição das precipitações pode variar entre períodos e localidades. No Norte Pioneiro, isso favorece a alternância entre dias mais secos e quentes e momentos de instabilidade, com pancadas de chuva, trovoadas e possibilidade de ventos fortes.

A atuação de sistemas de baixa pressão e a passagem de frentes frias podem aumentar o risco de episódios de chuva intensa. O INMET destaca que, no Sul do país, a combinação entre massas de ar, frentes frias e áreas de baixa pressão favorece chuva forte, rajadas de vento, descargas elétricas e eventual queda de granizo.

A previsão de curto prazo reforça a tendência de instabilidade no início do mês. Modelos do Simepar indicam períodos de chuva no Paraná nos primeiros dias, intercalados com intervalos de tempo mais estável. Para o Norte do Estado, as projeções podem sofrer alterações conforme sistemas meteorológicos se aproximem.

Com a primavera avançando, os episódios de calor devem ganhar espaço. O cenário climático para outubro aponta temperaturas acima da média em grande parte do Paraná, mas sem impedir períodos mais amenos após a passagem de frentes frias. A previsão mensal é atualizada pelos órgãos meteorológicos conforme novas informações são incorporadas aos modelos.