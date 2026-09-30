Publicidade

ED 3524 - 01-10-2026

ED 3524 - 01-10-2026

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
30/09/2026 às 17h55
ED 3524 - 01-10-2026
Foto: Folha Extra

Foto: Folha Extra.
ED 3523 - 30-09-2026 Há 1 dia

ED 3523 - 30-09-2026

ED 3523 - 30-09-2026

 Foto: Folha Extra
ED 3522 - 29-09-2026 Há 2 dias

ED 3522 - 29-09-2026

ED 3522 - 29-09-2026

 Foto: Folha Extra.
ED 3521 - 25-09-2026 Há 6 dias

ED 3521 - 25-09-2026

ED 3521 - 25-09-2026

 Foto: Folha Extra.
ED 3520 - 23-09-2026 Há 1 semana

ED 3520 - 23-09-2026

ED 3520 - 23-09-2026

 Foto: Folha Extra
ED 3519 - 22-09-2026 Há 1 semana

ED 3519 - 22-09-2026

ED 3519 - 22-09-2026

Publicidade
Últimas notícias
ED 3524 - 01-10-2026 Há 5 horas

ED 3524 - 01-10-2026
PREVISÃO DO TEMPO Há 7 horas

Outubro tem previsão de chuvas acima da média e calorão no Norte Pioneiro
HOMENAGEM Há 7 horas

Criança de dez anos que faleceu recebe homenagem durante formatura do Proerd em Jaguariaíva
CORRENTE SOLIDÁRIA Há 7 horas

Família cria rifa para ajudar mototaxista que teve moto roubada em Wenceslau Braz
PREVISÃO DO TEMPO Há 8 horas

Alerta de tempestades continua nesta quarta-feira no Norte Pioneiro

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 29 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO BAILE REGIONAL DA TERCEIRA IDADE
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados