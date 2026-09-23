Publicidade

Caixa libera saque calamidade de até R$ 6,2 mil para moradores de Wenceslau Braz

Medida beneficia moradores atingidos pelos temporais que causaram estragos no município; solicitação pode ser feita pelo aplicativo FGTS até 17 de dezembro

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
23/09/2026 às 11h30
Caixa libera saque calamidade de até R$ 6,2 mil para moradores de Wenceslau Braz
Não é necessário comparecer presencialmente na agência da Caixa para solicitar o saque. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - A Caixa Econômica Federal liberou, nesta terça-feira (22), o saque calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para moradores de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, atingidos pelos fortes temporais das últimas semanas. A liberação permite a retirada de até R$ 6,2 mil por conta vinculada, conforme o saldo disponível.

A medida ocorre após uma sequência de temporais provocar estragos no município. Desde o início deste mês, fortes chuvas acompanhadas de granizo têm atingido diferentes regiões da cidade, e chegou a deixar mais de 200 famílias com as residências danificadas.

O pedido do saque pode ser realizado diretamente pelo Aplicativo FGTS, na opção “Saques”, sem necessidade de comparecer presencialmente na agência da Caixa. Para ter direito ao sque calamidade, os moradores precisam possuir saldo disponível em sua conta do FGTS.

De acordo com as especificações da própria Caixa, o limite para retirada é de R$ 6.220 por conta vinculada, respeitando o valor existente. Também é necessário não ter realizado saque pelo mesmo motivo em menos de um ano.

As diretrizes também apontam para um prazo máximo de solicitação do saque. Os moradores que necessitarem da medida devem solicitar o valor até o dia 17 de dezembro deste ano. Para realizar o pedido, é preciso indicar uma conta da Caixa, inclusive a Poupança Digital Caixa Tem, ou uma conta de outra instituição para receber o valor, sem custos.

O saque surge em um momento importante para os moradores. Há cerca de quatro semanas, Wenceslau Braz vem sendo atingida por chuvas intensas, queda de granizo e ventos fortes, e centenas de famílias foram afetadas por estes temporais.

Em primeiro momento, a prefeitura do município, em trabalho conjunto com a Defesa Civil, percorreu bairros, levantou prejuízos e prestou atendimento às famílias, distribuindo lonas emergencialmente para proteger os imóveis e, posteriormente, entregando telhas para recuperação das casas.

Segundo a prefeitura, foram distribuídas mais de 2 mil telhas no município, apenas nos primeiros levantamentos. Depois dos primeiros temporais, novas tempestades atingiram a cidade e outras residências foram danificadas.

Com informações do portal Bem Paraná.

Estruturas dos imóveis foram condenadas. Foto: Davi Martins/Folha Extra
IMÓVEIS CONDENADOS Há 2 dias

Sanepar se posiciona e descarta falha em suas redes como causa de colapso em imóveis no centro de Wenceslau Braz

Análises da companhia apontam um vazamento interno na Casa do Agricultor e problemas na tubulação de chuva como possíveis causas

 Emanuel Cavalar em entrevista no programa Prosa Boa, da Folha Extra. Foto: Folha Extra
FOCO EM BRASÍLIA Há 2 dias

Emanuel Cavalar aposta em experiência no Governo e ligação com o Norte Pioneiro na disputa pela Câmara

Aos 30 anos e em sua primeira eleição, candidato do Progressistas coloca desenvolvimento regional, agricultura e geração de empregos entre as prioridades para Brasília

 Foto: Reprodução/Inmet.
PREVISÃO DO TEMPO Há 2 dias

Semana começa com perigo de tempestades com ventos de até 100km/h no Norte Pioneiro

Inmet emitiu alerta laranja que é válido até as 23h59 desta segunda-feira; também há risco de queda de granizo

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 3 dias

Prefeitura identifica novos afundamentos em diferentes pontos de Wenceslau Braz

Equipes registraram ocorrências em várias regiões da cidade após o grande volume de chuva; ruas apresentaram afundamentos, erosões e registros de alagamentos

 Sanepar já assumiu as obras. Foto: Davi Martins/Folha Extra
WENCESLAU BRAZ Há 5 dias

Problema encontrado: cano rompido da Sanepar comprometeu solo em Wenceslau Braz

Secretário de Obras afirma que rompimento na rede de água potável provocou acúmulo de água sob o solo; Sanepar assumiu os trabalhos para solucionar o problema

Wenceslau Braz - PR
Wenceslau Braz - PR
Cidade com cerca 20 mil habitantes, tem na Agricultura a sua base econômica. Margeada pela PR 092, é entroncamento rodoviário sentido sul do Estado de São Paulo (Ourinhos e Itaporanga) e Norte do Paraná (sentido Londrina).
Ver notícias
Publicidade
Últimas notícias
NORTE PIONEIRO Há 6 horas

Homem fica gravemente ferido após ser atacado por pitbull no Norte Pioneiro
TRAGÉDIA NO PARANÁ Há 6 horas

Motoboy sofre acidente e morre 18 dias antes do casamento no Paraná
HOMENAGEM Há 6 horas

Santuário Nacional faz homenagem as vítimas de acidente com ônibus a caminho de Aparecida
TRAGÉDIA Há 6 horas

Jovem pega carona por aplicativo, perde contato com a família e é encontrada morta no Paraná
NO FLAGRA Há 6 horas

PM flagra negociação de drogas e pega casal com crack no Norte Pioneiro

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 23 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Siqueira Tropeira: Um jogo de RPG ambientado em 1933, no Norte Velho do Paraná,
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados