Caixa libera saque calamidade de até R$ 6,2 mil para moradores de Wenceslau Braz

Não é necessário comparecer presencialmente na agência da Caixa para solicitar o saque. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - A Caixa Econômica Federal liberou, nesta terça-feira (22), o saque calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para moradores de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, atingidos pelos fortes temporais das últimas semanas. A liberação permite a retirada de até R$ 6,2 mil por conta vinculada, conforme o saldo disponível.

A medida ocorre após uma sequência de temporais provocar estragos no município. Desde o início deste mês, fortes chuvas acompanhadas de granizo têm atingido diferentes regiões da cidade, e chegou a deixar mais de 200 famílias com as residências danificadas.

O pedido do saque pode ser realizado diretamente pelo Aplicativo FGTS, na opção “Saques”, sem necessidade de comparecer presencialmente na agência da Caixa. Para ter direito ao sque calamidade, os moradores precisam possuir saldo disponível em sua conta do FGTS.

De acordo com as especificações da própria Caixa, o limite para retirada é de R$ 6.220 por conta vinculada, respeitando o valor existente. Também é necessário não ter realizado saque pelo mesmo motivo em menos de um ano.

As diretrizes também apontam para um prazo máximo de solicitação do saque. Os moradores que necessitarem da medida devem solicitar o valor até o dia 17 de dezembro deste ano. Para realizar o pedido, é preciso indicar uma conta da Caixa, inclusive a Poupança Digital Caixa Tem, ou uma conta de outra instituição para receber o valor, sem custos.

O saque surge em um momento importante para os moradores. Há cerca de quatro semanas, Wenceslau Braz vem sendo atingida por chuvas intensas, queda de granizo e ventos fortes, e centenas de famílias foram afetadas por estes temporais.

Em primeiro momento, a prefeitura do município, em trabalho conjunto com a Defesa Civil, percorreu bairros, levantou prejuízos e prestou atendimento às famílias, distribuindo lonas emergencialmente para proteger os imóveis e, posteriormente, entregando telhas para recuperação das casas.

Segundo a prefeitura, foram distribuídas mais de 2 mil telhas no município, apenas nos primeiros levantamentos. Depois dos primeiros temporais, novas tempestades atingiram a cidade e outras residências foram danificadas.

Com informações do portal Bem Paraná.