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Criança de dez anos que faleceu recebe homenagem durante formatura do Proerd em Jaguariaíva

Thalia Vaz, aluna do quinto ano, foi lembrada durante a cerimônia realizada nesta quinta-feira (24), três meses após sua morte

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Jaguariaíva em Foco
30/09/2026 às 15h18
Criança de dez anos que faleceu recebe homenagem durante formatura do Proerd em Jaguariaíva
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Redação - Marcelo Aguiar

JAGUARIAÍVA - A formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), realizada nesta quinta-feira (24), em Jaguariaíva, nos Campos Gerais, teve um momento de homenagem à estudante Thalia Vaz, de 10 anos, que morreu em junho deste ano. A menina era aluna do quinto ano da Escola Municipal Rosa Maria Collete da Rocha Leite e estaria entre os estudantes que participaram da cerimônia.

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Thalia morreu no dia 21 de junho, no Hospital Evangélico Mackenzie, em Curitiba. A morte da estudante causou comoção entre familiares, amigos, colegas e integrantes da comunidade escolar de Jaguariaíva.

Durante a solenidade de formatura, a memória da estudante foi lembrada diante dos demais alunos, familiares, professores, autoridades e convidados. Um dos momentos da cerimônia ocorreu quando a mãe de Thalia foi chamada ao palco para receber uma homenagem preparada em memória da filha.

A estudante deveria participar da formatura ao lado dos colegas após concluir as atividades do PROERD. O programa é desenvolvido pela Polícia Militar em parceria com instituições de ensino e tem como objetivo trabalhar com crianças e adolescentes ações de prevenção às drogas e à violência.

Ao longo das atividades, os estudantes recebem orientações relacionadas à tomada de decisões, responsabilidade, respeito, cidadania e prevenção de situações de risco. Ao final do ciclo, as turmas participam de cerimônias de formatura, que costumam reunir alunos, familiares, educadores, policiais militares e representantes do poder público.

Na cerimônia realizada em Jaguariaíva, a homenagem à estudante ocorreu durante a programação destinada aos formandos. A presença da mãe no palco marcou um dos momentos da solenidade, com a lembrança da aluna que fazia parte da turma e não pôde participar da formatura.

Thalia era estudante da rede municipal de ensino e integrava a comunidade escolar da Escola Municipal Rosa Maria Collete da Rocha Leite. A homenagem realizada durante a cerimônia reuniu a lembrança da estudante aos colegas que concluíram a etapa do programa.

Foto: Reprodução/Redes Sociais
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