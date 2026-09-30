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Alerta de tempestades continua nesta quarta-feira no Norte Pioneiro

Aviso do Inmet prevê chuva intensa, ventos de até 100 km/h e possibilidade de granizo nesta ao longo do dia

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
30/09/2026 às 14h56
Alerta de tempestades continua nesta quarta-feira no Norte Pioneiro
Foto: Reprodução/Simepar

Redação - Marcelo Aguiar

PREVISÃO DO TEMPO - O Norte Pioneiro continua sob alerta para tempestades nesta quarta-feira (30). O aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem grau de severidade de perigo e permanece válido até as 23h59. A previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos que podem chegar a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.

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As condições meteorológicas mantêm o risco de ocorrências como interrupções no fornecimento de energia elétrica, quedas de árvores, alagamentos e danos em plantações. O alerta ocorre após uma sequência de instabilidades que atingiu diferentes regiões do Paraná desde o início da semana.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a passagem de uma frente fria associada a um ciclone extratropical provocou a intensificação das condições para formação de tempestades no Estado. Na terça-feira (29), áreas de instabilidade avançaram pelo Paraná e provocaram chuvas fortes, rajadas de vento e outros registros de danos em diferentes municípios.

Para esta quarta-feira, a frente fria segue avançando pelo Estado. Com a entrada de ar mais frio, as temperaturas máximas devem apresentar redução em relação aos dias anteriores, enquanto ainda podem ocorrer pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas de forma localizada.

No Norte Pioneiro, municípios como Andirá têm previsão de chuva ao longo do dia, com probabilidade de precipitação de 98% e possibilidade de rajadas de vento de até 43 km/h, segundo dados do Simepar.

O cenário também marca uma mudança nas condições de temperatura depois do calor intenso registrado nos últimos dias. No domingo (27), estações do Simepar registraram algumas das maiores temperaturas do Paraná em 2026, incluindo 39,9°C em Capanema, maior marca do Estado no ano até então.

O Inmet orienta que, durante rajadas de vento, a população evite permanecer ou se abrigar sob árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, se possível. Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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