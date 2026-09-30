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Prefeito anuncia R$10 milhões para melhorar abastecimento de água em Jaguariaíva

Recursos serão destinados a obras no sistema de abastecimento e saneamento, incluindo uma nova captação de água para a ETA Matarazzo

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
30/09/2026 às 14h28
Prefeito anuncia R$10 milhões para melhorar abastecimento de água em Jaguariaíva
Foto: Reprodução/Redes Sociais

Redação - Marcelo Aguiar

JAGUARIAÍVA - A prefeitura municipal de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, assinou um convênio de R$ 10 milhões com a Caixa Econômica Federal para investimentos no sistema de abastecimento de água e saneamento do município. Os recursos serão destinados a obras e melhorias na estrutura responsável pela captação, tratamento, armazenamento e distribuição de água.

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Entre as intervenções previstas está a implantação de uma nova captação de água, que deverá ampliar a capacidade de abastecimento e permitir o encaminhamento de maior volume para a Estação de Tratamento de Água (ETA) Matarazzo. A estrutura atende diferentes regiões de Jaguariaíva e a ampliação da capacidade deverá beneficiar áreas que registram maior demanda pelo serviço.

A necessidade de reforçar o sistema está relacionada, entre outros fatores, ao aumento do consumo em períodos de temperaturas elevadas. A nova captação integra um conjunto de ações planejadas para ampliar a estrutura de abastecimento e reduzir os impactos provocados pela maior demanda.

Além da nova captação, o investimento contempla a implantação de novas redes de distribuição, reservatórios e sistemas de bombeamento. De acordo com as informações divulgadas pelo município, os filtros do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) também passaram por reforma e já estão concluídos.

Novos reservatórios estão em construção como parte das intervenções previstas para ampliar a capacidade de armazenamento do sistema. A estrutura de reservação é utilizada para garantir disponibilidade de água em diferentes períodos de consumo e auxiliar na distribuição para os bairros.

O convênio firmado com a Caixa prevê a aplicação dos R$ 10 milhões nas obras relacionadas ao abastecimento e saneamento. A nova captação e as demais intervenções serão incorporadas gradualmente ao sistema municipal conforme o andamento dos projetos e das obras.

O conjunto de investimentos ocorre em um cenário de necessidade de ampliação da infraestrutura de abastecimento de Jaguariaíva, especialmente diante das oscilações na demanda registradas durante períodos de maior consumo. A expectativa é que as obras aumentem a capacidade operacional do sistema e ampliem a estrutura disponível para captação, tratamento, armazenamento e distribuição de água no município.

Foto: Divulgação.
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