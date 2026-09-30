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Polícia encontra corpo que pode ser de jovem que teve a cabeça entregue para família

Ederson Correia Costa, de 30 anos, foi identificado pela família após cabeça ser encontrada em Almirante Tamandaré; pais haviam feito apelo pela localização do restante do corpo

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
30/09/2026 às 11h11
Polícia encontra corpo que pode ser de jovem que teve a cabeça entregue para família
Foto: Divulgação.

Redação - Marcelo Aguiar

PARANÁ - A Polícia Civil investiga se o corpo de um homem encontrado na terça-feira (29), em um trecho de rio no bairro Abranches, em Curitiba, pertence a Ederson Correia Costa, de 30 anos. A cabeça da vítima havia sido encontrada dentro de uma mochila na sexta-feira (25), em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Ederson foi identificado pela família após a localização da cabeça na Rua Carlota Rodrigues Dias, no bairro Cachoeira, em uma área conhecida como Pantanal. Segundo informações divulgadas na época, uma testemunha teria visto uma bolsa ser arremessada por ocupantes de um carro antes de ser encontrada.

A família informou que Ederson era pai de dois meninos e havia completado 30 anos na quinta-feira (24), um dia antes da localização da cabeça. O pai da vítima, Edinei José Costa, relatou que soube do crime por meio de um amigo do filho e, ao chegar ao local, constatou que o restante do corpo não estava na área.

A mãe, Ivete Antunes, contou que a família aguardava a localização do corpo para poder realizar os procedimentos funerários. Segundo ela, Ederson enfrentava problemas relacionados à dependência química e já havia passado por diversas internações. Familiares também afirmaram que ele vinha recebendo ameaças de morte antes do crime.

Em meio à espera, os pais fizeram um apelo para que o restante do corpo fosse encontrado. A família afirmou que pretendia realizar o velório e permitir que os dois filhos de Ederson pudessem se despedir do pai.

Corpo é encontrado em Curitiba

A nova ocorrência foi registrada na terça-feira (29), quando um homem foi encontrado morto em um trecho de rio localizado em uma área de mata às margens da Rodovia dos Minérios, no bairro Abranches, em Curitiba.

O corpo estava sem a cabeça e sem os dois braços, com os pés amarrados por uma corda de nylon. Durante o atendimento da ocorrência, um dos braços foi localizado a aproximadamente três metros do corpo, parcialmente submerso no rio. A perícia também identificou diversas lesões que aparentavam ter sido provocadas por arma branca e um ferimento na região posterior da panturrilha esquerda que pode ser compatível com disparo de arma de fogo.

O corpo foi recolhido para os procedimentos de identificação. Segundo informações divulgadas pela imprensa, a vítima encontrada possui diversas tatuagens, que poderão auxiliar na confirmação da identidade.

A Polícia Civil apura a possível relação entre as duas ocorrências. Conforme informações divulgadas sobre o caso, um delegado que atua na investigação em Almirante Tamandaré esteve no local onde o corpo foi encontrado e informou que a ligação com o caso de Ederson está sendo investigada.

Até o momento, porém, a identidade do corpo encontrado em Curitiba não foi oficialmente confirmada como sendo a de Ederson Correia Costa. A investigação deverá esclarecer se os restos encontrados pertencem à vítima identificada pela família e as circunstâncias do homicídio.

Foto: Reprodução/Anuncifacil
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