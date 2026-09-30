Temporal destelha casas e deixa rastro de destruição em cidade da região

Redação - Marcelo Aguiar

PIRAÍ DO SUL - O temporal que atingiu Piraí do Sul, nos Campos Gerais, na terça-feira (29) provocou estragos em diferentes regiões do município. De acordo com o levantamento inicial da Defesa Civil, ao menos sete casas foram destelhadas em consequência da força dos ventos.

O prefeito Henrique Carneiro acompanhou as equipes da Defesa Civil durante a vistoria dos locais afetados para avaliar a situação e os danos causados pela tempestade.

Segundo a Defesa Civil, não houve registro de pessoas ou animais feridos. Apesar disso, o temporal provocou a queda de diversas árvores, causando transtornos em vários pontos da cidade.

A rede elétrica também foi afetada. Em alguns locais, árvores caíram sobre a fiação, provocando danos na estrutura e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Além dos destelhamentos, foram registrados outros prejuízos materiais decorrentes da tempestade.

As equipes municipais seguem realizando o atendimento das ocorrências e o levantamento das áreas atingidas. Um relatório mais detalhado será elaborado nesta quarta-feira (30) para identificar oficialmente os danos e as perdas causadas pelo temporal.