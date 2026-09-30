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Marinha do Brasil promove curso de capacitação para marinheiro auxiliar no Norte Pioneiro

Curso de Marinheiro Auxiliar Fluvial de Convés promovido em Ribeirão Claro é voltado à qualificação de profissionais que atuam com embarcações e turismo náutico

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
30/09/2026 às 11h51
Marinha do Brasil promove curso de capacitação para marinheiro auxiliar no Norte Pioneiro
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Marcelo Aguiar

RIBEIRÃO CLARO - A Marinha do Brasil promoveu uma capacitação para moradores de Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro, que concluíram o curso de Marinheiro Auxiliar Fluvial de Convés (MAF). Ao todo, 20 participantes receberam a formação.

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Os concluintes foram recebidos na segunda-feira (28), no Salão Nobre da Prefeitura de Ribeirão Claro, após a realização do curso, desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente.

A formação é direcionada à preparação de profissionais para atividades relacionadas à operação de embarcações fluviais. Em Ribeirão Claro, o curso também atende pessoas que trabalham com turismo náutico e têm contato direto com embarcações e visitantes.

A capacitação aborda conhecimentos necessários para a atuação como marinheiro auxiliar fluvial de convés, contribuindo para a qualificação dos profissionais que trabalham no setor no município.

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Ribeirão Claro - PR
Ribeirão Claro - PR
Ribeirão Claro é um município do Norte Pioneiro do Paraná, fundado em 13 de maio de 1908. Sua economia é voltada para a agricultura, com destaque para o cultivo de café, leite, milho e geleias. A cidade preserva tradições culturais e religiosas, promovendo festas e eventos que reforçam a identidade local. Com população acolhedora, Ribeirão Claro oferece tranquilidade e qualidade de vida, além de belas paisagens naturais.
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