Marinha do Brasil promove curso de capacitação para marinheiro auxiliar no Norte Pioneiro

Redação - Marcelo Aguiar

RIBEIRÃO CLARO - A Marinha do Brasil promoveu uma capacitação para moradores de Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro, que concluíram o curso de Marinheiro Auxiliar Fluvial de Convés (MAF). Ao todo, 20 participantes receberam a formação.

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Os concluintes foram recebidos na segunda-feira (28), no Salão Nobre da Prefeitura de Ribeirão Claro, após a realização do curso, desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente.

A formação é direcionada à preparação de profissionais para atividades relacionadas à operação de embarcações fluviais. Em Ribeirão Claro, o curso também atende pessoas que trabalham com turismo náutico e têm contato direto com embarcações e visitantes.

A capacitação aborda conhecimentos necessários para a atuação como marinheiro auxiliar fluvial de convés, contribuindo para a qualificação dos profissionais que trabalham no setor no município.