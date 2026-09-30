Polícia encontra mulher ferida caminhando pela PR092 após ser agredida pela namorada

Redação - Marcelo Aguiar

BARRA DO JACARÉ - Duas mulheres foram parar na delegacia após se envolverem em uma briga de casal. O caso foi registrado na tarde da terça-feira (29) no município de Barra do Jacaré, no Norte Pioneiro, e uma das envolvidas foi encontrada ferida caminhando pela rodovia PR092.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 17h00 os policiais foram acionados para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica envolvendo duas mulheres. Diante do chamado, os policiais foram até o endereço informado para averiguar a situação.

Durante o deslocamento pela rodovia PR092, a equipe se deparou com uma mulher caminhando as margens da pista que acenou para a equipe. Ao parar para averiguar o que estava acontecendo, os agentes perceberam que a mulher apresentava ferimentos no rosto e pelo corpo. Indagada sobre o que havia acontecido, a mulher relatou que teve uma discussão com a namorada onde as duas entraram em vias de fato.

Na sequência, os policiais seguiram até a residência onde a namorada estava e, ao chegar ao local, encontraram a outra mulher também com ferimentos e arranhões pelo corpo.

Frente aos fatos, o casal foi encaminhado ao hospital para receber atendimento médico e, em seguida, levadas para delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.