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Sanepar aplica desconto automático na tarifa e lança fatura mais clara e moderna

A redução de 25% na tarifa mínima entra em vigor a partir de 1º de outubro. Fatura também terá novo visual, preparada para a Reforma Tributária

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
30/09/2026 às 09h21
Sanepar aplica desconto automático na tarifa e lança fatura mais clara e moderna
Foto: Sanepar

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) começa a aplicar, nas faturas emitidas a partir de 1º de outubro, o desconto de 25% na tarifa mínima de água e esgoto. A redução na faixa de consumo dos primeiros 5 metros cúbicos será detalhada no campo “Informações Adicionais”. O descontado é aplicado automaticamente no momento em que o cliente realiza o pagamento.

Além do benefício financeiro, a população paranaense passa a receber uma conta com visual moderno e funcional. O modelo foi pensado para facilitar a identificação dos elementos mais usados pelos clientes e auxiliar na organização financeira. A nova fatura também antecipa mudanças previstas pela Reforma Tributária.

Uma das principais mudanças está no topo da nova conta, onde o cliente passa a visualizar em destaque o número da sua matrícula, o valor a ser pago e a data do vencimento. No cabeçalho, também será possível incluir, em breve, o nome do cônjuge e o endereço completo. As alterações beneficiam os consumidores que usam a conta de água como comprovante de residência.

O volume de água consumido também fica mais claro no novo modelo, que ganha uma tabela mais organizada com as informações de leitura do hidrômetro – o famoso relógio de água. O campo “Consumo Faturado”, por exemplo, permite o cliente identificar facilmente o volume de água pelo qual ele está sendo cobrado.

AVISOS EM UM SÓ LUGAR

Outra mudança importante neste novo modelo é a criação do campo de “Avisos”. Isso significa que o cliente não receberá mais documentos separados quando estiver com faturas em aberto ou quando alguma alteração relevante no consumo for identificada pela Sanepar. Tudo agora será informado na própria fatura daquele mês.

O objetivo da Sanepar com esta mudança é facilitar a organização. O consumidor não precisa mais ter dois ou três documentos diferentes para solucionar a sua situação, basta ter em mãos a última fatura com os avisos.

REFORMA TRIBUTÁRIA

A mudança no layout da conta feita pela Sanepar também prepara o terreno para a Reforma Tributária, quando todas as empresas vão precisar emitir notas fiscais dentro de um padrão criado por lei. O novo modelo de conta elaborado pela Companhia se antecipa a isso, com espaços já estruturados para quando a nova lei entrar em vigor.

OUTUBRO ROSA

Em outubro, a Sanepar também mantém uma tradição importante e enviará contas na cor rosa para os seus clientes, como forma de alertar a todos para a importância da prevenção ao câncer de mama.  

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