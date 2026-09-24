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Governo investe R$ 2 milhões para construção de nova creche em Jaboti

Município recebeu autorização para licitar obra do programa Infância Feliz Paraná; prefeitura terá contrapartida de R$ 298 mil e projeta zerar fila por vagas

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
24/09/2026 às 13h32
Governo investe R$ 2 milhões para construção de nova creche em Jaboti
Projeto de como será a estrutura construída em Jaboti. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JABOTI - O Governo do Paraná viabilizou um investimento de R$ 2 milhões para a construção de uma nova creche em Jaboti, no Norte Pioneiro. O município recebeu nesta quarta-feira (23) a autorização para avançar com a licitação da obra, que integra o programa Infância Feliz Paraná, coordenado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família (Sedef).

Segundo a secretária municipal de Educação, Juliane Melo, os recursos foram viabilizados em uma parceria entre a Sedef e a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). Além do valor estadual, a prefeitura de Jaboti terá uma contrapartida de R$ 298 mil para execução do projeto.

A nova unidade será construída na Rua Carmelino Ribeiro, no Residencial Santorini, ao lado da Escola Municipal e próximo ao local onde está prevista a construção de 50 casas populares. A região também concentra bairros em expansão, o que, segundo o município, torna a localização estratégica para atender ao crescimento da demanda.

“Atualmente temos uma creche no centro da cidade, mas nenhuma nessa região. É um local estratégico, onde outras vilas estão crescendo bastante e também serão construídas 50 casas populares”, explicou Juliane à Folha.

Com 456,86 metros quadrados, a nova creche será destinada ao atendimento de crianças de zero a três anos. O projeto prevê três salas de aula, brinquedoteca e sala multiuso, lactário, refeitório, cozinha, sala de amamentação, pátio coberto, jardim sensorial e instalações adaptadas, além dos espaços administrativos.

Além de ampliar a estrutura da educação infantil, a expectativa da prefeitura é eliminar a atual demanda reprimida por vagas em creches no município.

“Nossa demanda por vagas tem aumentado bastante. Com essa construção, vamos zerar a lista de espera e conseguiremos atender todas as crianças do município que precisam desse serviço”, afirmou a secretária.

Com a autorização estadual emitida, Jaboti poderá agora abrir o processo licitatório para contratar a empresa responsável pela construção. O município já cumpriu as etapas necessárias para viabilizar o projeto e aguarda o avanço da licitação para dar início às obras.

Imagem Ilustrativa. Foto: PCPR
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