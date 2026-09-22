Governo investe mais de R$ 2 milhões na revitalização do Parque Beira Rio em Jaguariaíva

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - O Governo do Paraná vai investir mais de R$ 2 milhões na reforma e revitalização do Parque Euzébio Delgado, conhecido como Parque Beira Rio, em Jaguariaíva, nos Campos Gerais. Os recursos serão repassados ao município a fundo perdido, modalidade em que o valor destinado pelo Estado não precisa ser devolvido, permitindo que a obra seja realizada sem a necessidade de financiamento por parte da administração municipal.

A ordem de serviço para a execução do projeto foi assinada nesta segunda-feira (21) pelo prefeito Juca Sloboda e pelo secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável, Everton Luiz da Costa Souza.

O investimento permitirá uma ampla transformação na estrutura do Parque Beira Rio, contemplando espaços destinados à prática esportiva, lazer e convivência. Entre as intervenções previstas estão a revitalização da pista de caminhada, a implantação de uma ciclovia e a construção de uma raia de atletismo de 100 metros.

A estrutura esportiva será ampliada com uma quadra de vôlei, meia quadra de basquete e academia ao ar livre. Para o público infantil, o projeto prevê a instalação de um playground com piso emborrachado, proporcionando um espaço mais adequado para as crianças.

Além dos novos equipamentos, o projeto contempla a instalação de pergolados e bebedouros, assim como a ampliação da iluminação do parque. As melhorias buscam tornar o espaço mais estruturado para receber moradores que utilizam diariamente o local para caminhadas, atividades físicas e momentos de lazer.

A revitalização também terá uma frente voltada à preservação ambiental. Estão previstas a recuperação da cobertura vegetal e a limpeza do rio que passa pela área, integrando as intervenções de infraestrutura às ações de conservação do espaço.

A prefeitura do município afirma que, durante a execução das obras, algumas áreas do Parque Beira Rio serão parcialmente interditadas para a realização dos serviços. O parque, no entanto, continuará aberto à população, com as restrições acontecendo de forma pontual conforme o avanço dos trabalhos.