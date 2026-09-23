Com IPVA zerado pela gestão PSD, emplacamentos de motos crescem 91% no Paraná

“Esse aumento de emplacamentos mostra que mais pessoas passaram a comprar motos para ajudar no sustento de suas famílias”, destacou Sandro Alex. Foto: Assessoria

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

Uma medida simples implementada no Paraná pela gestão do PSD rendeu frutos econômicos e sociais imensos para uma grande parcela da população. Um balanço do Detran-PR aponta que houve crescimento de 91% no número total de motocicletas de até 170 cilindradas emplacadas no Paraná entre janeiro e agosto de 2024 (173.954), antes da mudança, e janeiro e agosto de 2026 (332.545). A nova regra está em vigor desde 1º de janeiro do ano passado. Com isso, a frota do Estado chegou a 1.217.559.

Ainda de acordo com o Detran-PR, no comparativo mais recente entre 2025 e 2026, os maiores crescimentos de emplacamentos em números absolutos aconteceram em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa e Umuarama. Já os maiores crescimentos em termos percentuais (da frota antiga para a nova) foram em Itambaracá, Santa Lúcia, Santo Antônio do Paraíso, Altamira do Paraná, Antônio Olinto, Nova Olímpia e Ivatuba.

"Essa isenção foi feita para fortalecer categorias como motoboys e entregadores, profissionais que movimentam a economia estadual. São trabalhadores essenciais que geram emprego e renda, ajudando o Paraná a crescer. E agora temos resultados concretos. Esse aumento de emplacamentos mostra que mais pessoas passaram a comprar motos para ajudar no sustento de suas famílias”, destaca Sandro Alex.

Junto com essa nova lei houve avanços em outras áreas tributárias, como a isenção do IPVA para veículos movidos exclusivamente a gás natural, biometano ou hidrogênio, como ônibus, micro-ônibus e caminhões.

Alíquota geral mais barata do Brasil

Já a redução de 45% da alíquota geral de IPVA foi implementada em setembro do ano passado e está prestes a completar um ano. Com a alíquota em 1,9%, o Paraná registrou crescimento de 46,4% nos primeiros emplacamentos de veículos no primeiro semestre de 2026 em comparação com o mesmo período do ano passado. O número de veículos transferidos de outros estados aumentou 16,7%.

Além de reduzir o custo para milhões de proprietários, a medida estimulou a renovação da frota, fortaleceu o mercado automotivo e incentivou o registro de veículos no Paraná. Com mais veículos licenciados no Paraná, a base de contribuintes de impostos e a geração de empregos na indústria e no segmento de serviços também cresceram.

Os números do primeiro semestre também mostram que o mercado automotivo paranaense passou a operar em um novo patamar após a entrada em vigor da redução do IPVA. A média mensal de primeiros emplacamentos saltou de 27.817 veículos no primeiro semestre de 2025 para 40.723 neste ano, o equivalente a quase 13 mil novos registros adicionais por mês.