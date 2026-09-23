Publicidade

Com IPVA zerado pela gestão PSD, emplacamentos de motos crescem 91% no Paraná

Isenção vale para motocicletas, motonetas e ciclomotores de até 170 cilindradas; frota desse segmento no Estado já ultrapassa 1,2 milhão de veículos

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
23/09/2026 às 14h43
Com IPVA zerado pela gestão PSD, emplacamentos de motos crescem 91% no Paraná
“Esse aumento de emplacamentos mostra que mais pessoas passaram a comprar motos para ajudar no sustento de suas famílias”, destacou Sandro Alex. Foto: Assessoria

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

Uma medida simples implementada no Paraná pela gestão do PSD rendeu frutos econômicos e sociais imensos para uma grande parcela da população. Um balanço do Detran-PR aponta que houve crescimento de 91% no número total de motocicletas de até 170 cilindradas emplacadas no Paraná entre janeiro e agosto de 2024 (173.954), antes da mudança, e janeiro e agosto de 2026 (332.545). A nova regra está em vigor desde 1º de janeiro do ano passado. Com isso, a frota do Estado chegou a 1.217.559.

Ainda de acordo com o Detran-PR, no comparativo mais recente entre 2025 e 2026, os maiores crescimentos de emplacamentos em números absolutos aconteceram em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa e Umuarama. Já os maiores crescimentos em termos percentuais (da frota antiga para a nova) foram em Itambaracá, Santa Lúcia, Santo Antônio do Paraíso, Altamira do Paraná, Antônio Olinto, Nova Olímpia e Ivatuba.

"Essa isenção foi feita para fortalecer categorias como motoboys e entregadores, profissionais que movimentam a economia estadual. São trabalhadores essenciais que geram emprego e renda, ajudando o Paraná a crescer. E agora temos resultados concretos. Esse aumento de emplacamentos mostra que mais pessoas passaram a comprar motos para ajudar no sustento de suas famílias”, destaca Sandro Alex.

Junto com essa nova lei houve avanços em outras áreas tributárias, como a isenção do IPVA para veículos movidos exclusivamente a gás natural, biometano ou hidrogênio, como ônibus, micro-ônibus e caminhões.

Alíquota geral mais barata do Brasil

Já a redução de 45% da alíquota geral de IPVA foi implementada em setembro do ano passado e está prestes a completar um ano. Com a alíquota em 1,9%, o Paraná registrou crescimento de 46,4% nos primeiros emplacamentos de veículos no primeiro semestre de 2026 em comparação com o mesmo período do ano passado. O número de veículos transferidos de outros estados aumentou 16,7%.

Além de reduzir o custo para milhões de proprietários, a medida estimulou a renovação da frota, fortaleceu o mercado automotivo e incentivou o registro de veículos no Paraná. Com mais veículos licenciados no Paraná, a base de contribuintes de impostos e a geração de empregos na indústria e no segmento de serviços também cresceram.

Os números do primeiro semestre também mostram que o mercado automotivo paranaense passou a operar em um novo patamar após a entrada em vigor da redução do IPVA. A média mensal de primeiros emplacamentos saltou de 27.817 veículos no primeiro semestre de 2025 para 40.723 neste ano, o equivalente a quase 13 mil novos registros adicionais por mês.

Copel está executando obras de geração, transmissão e distribuição de energia para modernizar o sistema elétrico no Paraná. Foto: Assessoria
OBRAS NO PARANÁ Há 8 horas

Copel vai fazer 1,5 mil quilômetros de novas redes elétricas no Oeste e Sudoeste

Obras de geração, transmissão e distribuição de energia estão sendo realizadas com investimentos de R$ 3 bilhões

 Ordem de serviço foi assinada nesta segunda-feira (21) pelo prefeito Juca Sloboda. Foto: Prefeitura de Jaguariaíva
REVITALIZAÇÃO Há 2 dias

Governo investe mais de R$ 2 milhões na revitalização do Parque Beira Rio em Jaguariaíva

Recursos serão repassados a fundo perdido e vão financiar melhorias na estrutura esportiva, áreas de lazer, iluminação e recuperação ambiental do parque

 Foto: Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 3 dias

Ratinho Junior garante apoio do Estado para que Santa Casa de Jacarezinho continue atendendo

Articulação política entre prefeitura, Governo do Estado e Assembleia aconteceu após o hospital anunciar que poderia suspender as atividades por problemas financeiros

 Flávio Arns (PSB) e Oriovisto Guimarães (PSDB) não vão buscar a reeleição, e Sergio Moro tenta se eleger governador. Foto: Divulgação
CUSTO X ENTREGA Há 6 dias

Mesmo cofre, resultados opostos: o que cada senador do Paraná fez com R$ 212 milhões

Arns levou dinheiro a 343 municípios; Moro, a 102. Na cota parlamentar, o ex-juiz gastou quase quatro vezes mais que Oriovisto entre 2023 e 2025

 Foto: Roberto Dziura Jr/AEN
AUXÍLIO Há 7 dias

Governo libera auxílio de até R$ 50 mil para famílias atingidas por desastres no Paraná

Recurso poderá ser utilizado para reconstrução de moradias, reparos e compra de móveis e eletrodomésticos; valor varia conforme a gravidade dos danos

Publicidade
Últimas notícias
NORTE PIONEIRO Há 6 horas

Homem fica gravemente ferido após ser atacado por pitbull no Norte Pioneiro
TRAGÉDIA NO PARANÁ Há 6 horas

Motoboy sofre acidente e morre 18 dias antes do casamento no Paraná
HOMENAGEM Há 6 horas

Santuário Nacional faz homenagem as vítimas de acidente com ônibus a caminho de Aparecida
TRAGÉDIA Há 6 horas

Jovem pega carona por aplicativo, perde contato com a família e é encontrada morta no Paraná
NO FLAGRA Há 6 horas

PM flagra negociação de drogas e pega casal com crack no Norte Pioneiro

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 23 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Siqueira Tropeira: Um jogo de RPG ambientado em 1933, no Norte Velho do Paraná,
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados