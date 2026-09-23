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Copel vai fazer 1,5 mil quilômetros de novas redes elétricas no Oeste e Sudoeste

Obras de geração, transmissão e distribuição de energia estão sendo realizadas com investimentos de R$ 3 bilhões

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
23/09/2026 às 15h08
Copel vai fazer 1,5 mil quilômetros de novas redes elétricas no Oeste e Sudoeste
Copel está executando obras de geração, transmissão e distribuição de energia para modernizar o sistema elétrico no Paraná. Foto: Assessoria

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

A Copel está executando, em 2026, investimentos de R$ 3 bilhões em obras de geração, transmissão e distribuição de energia para modernizar o sistema elétrico no Paraná, consolidando recordes consecutivos de investimentos da companhia.

Do total, R$ 2 bilhões são em obras na rede de distribuição de energia para o atendimento direto aos clientes com a implantação de 3.545 km de novas redes de média tensão em todo o Estado (entre novos circuitos, novas ligações e substituição de redes antigas).

Na região Sudoeste, serão 930 km de novas redes e no Oeste, 621 km. As duas regiões tem forte vocação no agronegócio e os novos investimentos vão melhorar a estabilidade da energia. Além disso, no Centro-Sul são 923 km; no Noroeste, 547 km; no Norte, 318 km e no Leste, o que inclui Curitiba, 206 km. 

A Copel também vai ampliar o atendimento rural com o Copel Agro. Em cinco meses de operação, ele já ultrapassou 126 mil atendimentos, com 95% de aprovação dos clientes.

O programa, que começou em 6 de abril, já reduziu em 12,02% o tempo médio de restabelecimento da energia em interrupções emergenciais em áreas rurais. Pelo 0800 643 76 76, os clientes acessam uma equipe de atendentes disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.     

O programa tem como prioridades prestar atendimento humano aos clientes; reduzir o número de interrupções e quedas momentâneas (com intervenções emergenciais de manutenção e obras); agilidade no primeiro atendimento com 50 novas equipes próprias de manutenção; e acompanhamento de ponta a ponta, desde a recepção do pedido, passando pelo direcionamento à área responsável, a evolução sobre o andamento dos serviços até a devolutiva ao cliente via callback.

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