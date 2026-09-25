Paraná tem o menor atraso escolar do país no Ensino Médio, aponta Anuário da Educação Básica 2026

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

O Paraná apresenta a menor taxa de distorção idade-série do Brasil no Ensino Médio, segundo a edição mais recente do Anuário Brasileiro da Educação Básica, lançado nesta semana. No ano de 2025, apenas 8% dos estudantes paranaenses dessa etapa tinham dois anos ou mais de atraso em relação à série esperada para sua idade. O resultado considera, conjuntamente, as redes pública e privada. O Anuário é uma publicação da organização Todos Pela Educação, em parceria com a Editora Moderna e a Fundação Santillana, e reúne informações de diferentes fontes oficiais para apresentar um panorama da Educação Básica no país e em cada unidade da federação.

O índice de distorção idade-série obtido pelo Paraná corresponde à metade da média brasileira, de 16%, e está abaixo dos 13,5% registrados na região Sul. Em dez anos, essa taxa no estado recuou de 21,1%, em 2015, para os atuais 8%. A queda foi de 13,1 pontos percentuais, equivalente a uma redução de mais de 60%.

Dados do Censo Escolar 2025, utilizado como uma das fontes da publicação, mostram que o Paraná possui 389,6 mil matrículas no Ensino Médio regular. Desse total, 319 mil estão na rede estadual, o equivalente a 81,9%. A rede privada responde por 61,3 mil matrículas, ou 15,7%, e a federal, por 9,2 mil, ou 2,4%. Ao todo, as redes públicas concentram 84,3% dos alunos do Ensino Médio paranaense.

Os indicadores específicos do Ensino Médio também mostram evolução na trajetória dos jovens paranaenses. A proporção da população de 15 a 17 anos matriculada nessa etapa passou de 80,7%, em 2015, para 91,6%, em 2025. Já o percentual de jovens que concluíram o Ensino Médio até os 19 anos subiu de 59,6% para 75,3% no mesmo período. O Anuário informa, ainda, que 32,1% das matrículas paranaenses do Ensino Médio estão vinculadas à Educação Profissional e Tecnológica (EPT).

Os resultados são relevantes diante dos desafios históricos do país no Ensino Médio, etapa marcada por dificuldades relacionadas à permanência, à conclusão e à aprendizagem em nível nacional. No Paraná, a redução na distorção idade-série foi acompanhada por avanços nos demais indicadores de fluxo escolar. Entre 2015 e 2025, por exemplo, a taxa de aprovação no Ensino Médio paranaense saltou de 81,4% para 98,2%, uma das mais elevadas do país. No mesmo período, a reprovação caiu de 10,9% para 1,5%, enquanto o abandono escolar recuou de 7,7% para 0,3%. Entre os estados brasileiros, o Paraná apresenta a segunda menor taxa de abandono.

“Esses indicadores precisam ser observados em conjunto, porque mostram diferentes dimensões da trajetória escolar. O estudante precisa permanecer na escola, avançar na idade adequada, concluir cada etapa e aprender. Quando os índices de aprovação e conclusão aumentam, ao mesmo tempo em que o abandono e a distorção idade-série diminuem, temos um sistema mais consistente e capaz de acompanhar o aluno ao longo de toda a Educação Básica”, afirma o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda.

A série de avanços no Ensino Médio reflete-se, também, em outras avaliações externas: no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2025, a rede pública do Paraná ficou em primeiro lugar do país nessa etapa, com nota 5,1; na edição 2025 do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa, na sigla em inglês), que avalia alunos de 15 anos, o estado obteve a maior pontuação entre as unidades da federação nas quatro áreas avaliadas: Ciências, Leitura, Matemática e Resolução de Problemas Computacionais.

AVANÇO COMEÇA NO ENSINO FUNDAMENTAL

A redução do atraso escolar também aparece nos Anos Finais do Ensino Fundamental, etapa que antecede o Ensino Médio e tem papel importante para a continuidade da trajetória dos estudantes.

Em 2015, 19,4% dos alunos paranaenses dos Anos Finais apresentavam dois anos ou mais de atraso escolar. Em 2025, o índice caiu para 7,1%. A diferença foi de 12,3 pontos percentuais, o que equivale a mais de 60% de queda no indicador em uma década. O resultado do Paraná aparece abaixo tanto da média da região Sul, de 12,3%, quanto da brasileira, de 14,4%.

O panorama estadual apresentado pelo Anuário mostra ainda que 98 em cada 100 crianças e jovens de 11 a 14 anos frequentam os Anos Finais, e que 92 em cada 100 concluem o Ensino Fundamental até os 16 anos – todos esses resultados acima da média nacional. A redução da distorção nessa etapa cria condições para que mais estudantes cheguem ao Ensino Médio na idade adequada. Dessa forma, os resultados de 2025 refletem uma trajetória construída ao longo dos diferentes etapas da Educação Básica, com diminuição progressiva do atraso e aumento das possibilidades de conclusão escolar no tempo esperado.