Homem furta moto, sofre acidente e acaba preso no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SÃO JERÔNIMO DA SERRA - Um homem de 24 anos foi preso após furtar uma motocicleta, sofrer um acidente durante a fuga e reagir à abordagem policial na tarde desta terça-feira (29), em São Jerônimo da Serra, no Norte Pioneiro.

A ocorrência foi registrada por volta das 15h40. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após o proprietário de uma motocicleta perceber que o veículo, que estava estacionado em frente ao seu estabelecimento comercial, havia sido levado.

Durante o deslocamento, populares informaram aos policiais quem seria o suspeito e disseram que ele havia seguido com a motocicleta em direção ao trevo da cidade.

A equipe seguiu para a região indicada e, nas proximidades do trevo, encontrou uma aglomeração de pessoas e a motocicleta danificada. Conforme a PM, o suspeito havia sofrido uma queda com o veículo.

Os policiais deram voz de abordagem ao homem, mas, ainda segundo o boletim, ele não teria obedecido às ordens e passou a reagir contra a equipe.

A PM relata que o suspeito investiu contra os policiais com socos e chutes, além de fazer ameaças. Diante da reação, os agentes utilizaram força para imobilizá-lo.

Como o homem havia sofrido uma queda com a motocicleta, ele foi encaminhado ao hospital para receber atendimento médico.