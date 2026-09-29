Publicidade

Homem furta moto, sofre acidente e acaba preso no Norte Pioneiro

Suspeito de 24 anos teria furtado veículo estacionado em frente a um mercado e caiu durante a fuga; segundo a PM, ele ainda reagiu à abordagem com socos e chutes

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
29/09/2026 às 15h00
Homem furta moto, sofre acidente e acaba preso no Norte Pioneiro
Homem caiu com a moto durante a fuga. Foto: Reprodução/Timburi Ouvintes

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SÃO JERÔNIMO DA SERRA - Um homem de 24 anos foi preso após furtar uma motocicleta, sofrer um acidente durante a fuga e reagir à abordagem policial na tarde desta terça-feira (29), em São Jerônimo da Serra, no Norte Pioneiro.

A ocorrência foi registrada por volta das 15h40. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após o proprietário de uma motocicleta perceber que o veículo, que estava estacionado em frente ao seu estabelecimento comercial, havia sido levado.

Durante o deslocamento, populares informaram aos policiais quem seria o suspeito e disseram que ele havia seguido com a motocicleta em direção ao trevo da cidade.

A equipe seguiu para a região indicada e, nas proximidades do trevo, encontrou uma aglomeração de pessoas e a motocicleta danificada. Conforme a PM, o suspeito havia sofrido uma queda com o veículo.

Os policiais deram voz de abordagem ao homem, mas, ainda segundo o boletim, ele não teria obedecido às ordens e passou a reagir contra a equipe.

A PM relata que o suspeito investiu contra os policiais com socos e chutes, além de fazer ameaças. Diante da reação, os agentes utilizaram força para imobilizá-lo.

Como o homem havia sofrido uma queda com a motocicleta, ele foi encaminhado ao hospital para receber atendimento médico.

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
VIOLÊNCIA NA REGIÃO Há 3 dias

Mulher é presa após dar facadas em homem no Norte Pioneiro

Caso foi registrado em São Jerônimo da Serra e suspeita disse que o homem tentou abusar sexualmente dela; já a vítima foi encaminhada ao hospital

 Foto: Ilustrativa - reprodução/Internet
VIOLÊNCIA Há 4 semanas

Homem é preso após beber, fumar maconha e agredir a esposa

Crime foi registrado durante o fim de semana no município de São Jerônimo da Serra, droga também foi apreendida

 Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
FURTO DE GÁS Há 1 mês

Após término, mulher invade casa do ex e furta botijão de gás no Norte Pioneiro

Suspeita teria aproveitado a ausência do ex-companheiro para entrar no imóvel e levar o botijão com a ajuda do irmão; Polícia Militar realizou buscas, mas não encontrou os autores

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 3 meses

Homem vai parar no hospital após ser esfaqueado no Norte Pioneiro

Crime foi registrado durante o fim de semana no município de São Jerônimo da Serra

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
HOMICÍDIO Há 3 meses

Indígena é morto com vários tiros no Norte Pioneiro

Crime foi registrado no fim de semana em uma reserva no município de São Jerônimo da Serra

São Jerônimo da Serra - PR
São Jerônimo da Serra - PR
São Jerônimo da Serra é um município do Norte Pioneiro do Paraná, fundado em 10 de outubro de 1947. Sua economia é voltada para a agricultura, destacando-se no cultivo de café, milho e feijão. A cidade preserva tradições culturais e religiosas, promovendo festas e eventos que reforçam a identidade local. Com população acolhedora, São Jerônimo da Serra oferece tranquilidade e qualidade de vida, além de belas paisagens naturais.
Ver notícias
Publicidade
Últimas notícias
CONTRABANDO Há 1 hora

Homem é preso com três mil maços de cigarros contrabandeados na região
ELEIÇÕES 2026 Há 1 hora

“Marcelo Rangel vai surpreender. Sandro e Curi são fortes”: coordenador abre os bastidores das campanhas na região
NORTE PIONEIRO Há 2 horas

Prefeitura de Siqueira Campos abre concurso público com salários de até R$ 16,6 mil
TV ASSEMBLEIA Há 2 horas

Programa Sou Cidadão mostra como a indústria paranaense acolhe trabalhadores migrantes
CLIMA QUENTE! Há 2 horas

Em protesto ao fim das bets, clubes ameaçam parar o Brasileirão

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 29 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO BAILE REGIONAL DA TERCEIRA IDADE
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados