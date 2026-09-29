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Debate coloca Moro, Sandro Alex e Requião Filho frente a frente nesta terça

Candidatos ao Governo do Paraná participam do encontro promovido pela RPC a partir das 22h15

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
29/09/2026 às 11h13
Debate coloca Moro, Sandro Alex e Requião Filho frente a frente nesta terça
A proposta é colocar os candidatos frente a frente para discutir temas relacionados ao Estado. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

A RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, realiza nesta terça-feira (29) o debate entre os candidatos ao Governo do Estado. O encontro está marcado para as 22h15 e terá transmissão ao vivo pela televisão e pelo g1 Paraná.

Participam do debate Sergio Moro (PL), Sandro Alex (PSD) e Requião Filho (PDT). Segundo a emissora, foram convidados os candidatos que atendem ao critério de representatividade mínima no Congresso Nacional previsto na legislação eleitoral.

A mediação ficará a cargo da jornalista Helen Anacleto, apresentadora do Boa Noite Paraná. A proposta é colocar os candidatos frente a frente para discutir temas relacionados ao Estado, apresentar propostas e defender seus posicionamentos diante dos eleitores.

Como será o debate

O debate será dividido em quatro blocos. Os três primeiros serão destinados a confrontos com tema livre entre os candidatos, enquanto o último será reservado às considerações finais.

Nos blocos de perguntas, cada candidato terá direito a formular uma questão e deverá responder uma vez, garantindo que os três participantes tenham a oportunidade de perguntar e responder.

No último bloco, cada participante terá três minutos para apresentar suas considerações finais.

Regras foram aprovadas pelas campanhas

As regras foram apresentadas pela direção de jornalismo e pelo departamento jurídico da RPC aos representantes das três candidaturas no dia 22 de setembro.

De acordo com a emissora, os critérios definidos para a realização do debate foram aprovados pelos representantes de Sergio Moro, Sandro Alex e Requião Filho.

Onde assistir

O debate começa às 22h15 desta terça-feira e será exibido pela RPC para todo o Paraná. Também será possível acompanhar a transmissão ao vivo pela internet, por meio do g1 Paraná.

Com informações de G1 Paraná.

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