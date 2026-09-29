Real Time Big Data: Sandro Alex avança e chega a 28% na disputa pelo Governo

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
Uma nova pesquisa do instituto Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira (29), aponta Sergio Moro (PL) na liderança da disputa pelo Governo do Paraná. O levantamento também registra um novo avanço de Sandro Alex (PSD), que também aparece com a menor rejeição entre os nomes citados no cenário.
Apoiado pelo governador Ratinho Junior (PSD), Sandro Alex avançou para 28% das intenções de voto. Sergio Moro aparece com 36%, enquanto Requião Filho (PDT) soma 22%.
Na comparação com o levantamento realizado no início de setembro, Sandro Alex passou de 25% para 28%, uma oscilação de três pontos percentuais.
Sergio Moro (PL) 54% x Requião Filho (PDT) 30%. Brancos e nulos somam 7% e não sabem ou não responderam, 9%.
Sergio Moro (PL) 41% x Sandro Alex (PSD) 39%. Brancos e nulos são 10% e não sabem ou não responderam, 10%.
Sandro Alex (PSD) 44% x Requião Filho (PDT) 31%. Brancos e nulos são 13%, e não sabem ou não responderam, 12%.