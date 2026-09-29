Real Time Big Data: Sandro Alex avança e chega a 28% na disputa pelo Governo

Apoiado pelo governador Ratinho Junior (PSD), Sandro Alex avançou para 28% das intenções de voto. Foto: PSD

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Uma nova pesquisa do instituto Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira (29), aponta Sergio Moro (PL) na liderança da disputa pelo Governo do Paraná. O levantamento também registra um novo avanço de Sandro Alex (PSD), que também aparece com a menor rejeição entre os nomes citados no cenário.

Apoiado pelo governador Ratinho Junior (PSD), Sandro Alex avançou para 28% das intenções de voto. Sergio Moro aparece com 36%, enquanto Requião Filho (PDT) soma 22%.

Na comparação com o levantamento realizado no início de setembro, Sandro Alex passou de 25% para 28%, uma oscilação de três pontos percentuais.

Pesquisa estimulada

Sergio Moro (PL): 36%

Sandro Alex (PSD): 28%

Requião Filho (PDT): 23%

Luiz França (Missão): 1%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 4%

Não sabe ou não respondeu: 7%

Pesquisa espontânea:

Sergio Moro (PL): 23%

Sandro Alex (PSD): 15%

Requião Filho (PDT) 14%

Outros: 3%

Nulo/Branco: 7%

Não sabe ou não respondeu: 38%

Segundo turno

Sergio Moro (PL) 54% x Requião Filho (PDT) 30%. Brancos e nulos somam 7% e não sabem ou não responderam, 9%.

Sergio Moro (PL) 41% x Sandro Alex (PSD) 39%. Brancos e nulos são 10% e não sabem ou não responderam, 10%.

Sandro Alex (PSD) 44% x Requião Filho (PDT) 31%. Brancos e nulos são 13%, e não sabem ou não responderam, 12%.

Rejeição