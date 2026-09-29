Publicidade

Real Time Big Data: Sandro Alex avança e chega a 28% na disputa pelo Governo

Pesquisa Real Time Big Data aponta candidato do PSD com menor rejeição na comparação com Sergio Moro (PL) e Requião Filho (PDT)

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
29/09/2026 às 10h44
Real Time Big Data: Sandro Alex avança e chega a 28% na disputa pelo Governo
Apoiado pelo governador Ratinho Junior (PSD), Sandro Alex avançou para 28% das intenções de voto. Foto: PSD

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Uma nova pesquisa do instituto Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira (29), aponta Sergio Moro (PL) na liderança da disputa pelo Governo do Paraná. O levantamento também registra um novo avanço de Sandro Alex (PSD), que também aparece com a menor rejeição entre os nomes citados no cenário.

Apoiado pelo governador Ratinho Junior (PSD), Sandro Alex avançou para 28% das intenções de voto. Sergio Moro aparece com 36%, enquanto Requião Filho (PDT) soma 22%.

Na comparação com o levantamento realizado no início de setembro, Sandro Alex passou de 25% para 28%, uma oscilação de três pontos percentuais.

Pesquisa estimulada

  • Sergio Moro (PL): 36%
  • Sandro Alex (PSD): 28%
  • Requião Filho (PDT): 23%
  • Luiz França (Missão): 1%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 4%
  • Não sabe ou não respondeu: 7%

Pesquisa espontânea:

  • Sergio Moro (PL): 23%
  • Sandro Alex (PSD): 15%
  • Requião Filho (PDT) 14%
  • Outros: 3%
  • Nulo/Branco: 7%
  • Não sabe ou não respondeu: 38%

Segundo turno

Sergio Moro (PL) 54% x Requião Filho (PDT) 30%. Brancos e nulos somam 7% e não sabem ou não responderam, 9%.

Sergio Moro (PL) 41% x Sandro Alex (PSD) 39%. Brancos e nulos são 10% e não sabem ou não responderam, 10%.

Sandro Alex (PSD) 44% x Requião Filho (PDT) 31%. Brancos e nulos são 13%, e não sabem ou não responderam, 12%.

Rejeição

  • Requião Filho (PDT): 45%
  • Sergio Moro (PL): 39%
  • Sandro Alex (PSD): 32%
  • Luiz França (Missão): 27%
  • Tayná Miessa (UP): 23%
  • Alexandre Salomão (Mobiliza): 23%
  • Adriano Teixeira (PCO): 20%
  • Samuel de Mattos (PSTU): 20%
  • Poderia votar em todos: 2%
  • Não sabe ou não respondeu: 1%
Hospital Municipal de Ibaiti recebeu R$ 4 milhões do Estado, viabilizados por participação de Curi.  Foto: Assessoria
ATUAÇÃO E PLANOS Há 1 dia

Curi fez, Curi vai fazer: atuação reúne R$ 185 milhões em investimentos no Norte Pioneiro

Levantamento mostra 232 ações em 35 cidades da região, abrangendo investimentos em saúde e infraestrutura

 Levantamento registra 161 ações em 17 municípios. Foto: Assessoria
ENTREGAS E PROJETOS Há 1 dia

Curi fez, Curi vai fazer: atuação reúne R$ 147 milhões em investimentos nos Campos Gerais

Levantamento aponta 161 ações em 17 municípios, com foco em infraestrutura, agronegócio e desenvolvimento da região

 Esse fenômeno acontece mesmo nas pesquisas ligadas ou contratadas pelo PL. Foto: Arte/Folha Extra
RETA FINAL Há 1 dia

Sandro Alex é o único candidato ao Governo do Paraná que cresce em pesquisas de sete institutos

Levantamento com dados de Quaest, Paraná Pesquisas, IRG, Alfa Inteligência, Neokemp, Real Time Big Data e Índice Inteligência mostra avanço do candidato do PSD ao longo da disputa pelo Palácio Iguaçu

 Sandro Alex (PSD) aparece com 32% das intenções de voto para o Governo do Paraná, enquanto Sergio Moro (PL) tem 35%. Foto: Assessoria
EMPATE TÉCNICO Há 5 dias

Sandro Alex reduz diferença para Moro e chega a 32% no Paraná

Levantamento do Índice Inteligência mostra diferença de três pontos entre os candidatos

 Levantamento mostra Sandro Alex em segundo lugar e redução da distância para Moro. Foto: PSD
PESQUISA IRG Há 1 semana

Pesquisa aponta Sandro Alex com 27,8% na disputa pelo Governo do Paraná

Levantamento do IRG mostra Sandro Alex em segundo lugar e redução da distância para Sergio Moro

Publicidade
Últimas notícias
CONTRABANDO Há 1 hora

Homem é preso com três mil maços de cigarros contrabandeados na região
ELEIÇÕES 2026 Há 1 hora

“Marcelo Rangel vai surpreender. Sandro e Curi são fortes”: coordenador abre os bastidores das campanhas na região
NORTE PIONEIRO Há 2 horas

Prefeitura de Siqueira Campos abre concurso público com salários de até R$ 16,6 mil
TV ASSEMBLEIA Há 2 horas

Programa Sou Cidadão mostra como a indústria paranaense acolhe trabalhadores migrantes
CLIMA QUENTE! Há 2 horas

Em protesto ao fim das bets, clubes ameaçam parar o Brasileirão

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 29 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO BAILE REGIONAL DA TERCEIRA IDADE
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados