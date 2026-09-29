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Mulher vai parar no hospital com vários ferimentos após ser agredida pelo marido

Crime foi registrado no município de São Sebastião da Amoreira e vítima ficou com hematomas nos braços e nas pernas

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
29/09/2026 às 10h59
Mulher vai parar no hospital com vários ferimentos após ser agredida pelo marido
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Marcelo Aguiar

SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - Uma mulher de 37 anos foi parar no hospital após ser agredida com vários socos pelo marido. O crime foi registrado na madrugada da terça-feira (29) no município de São Sebastião da Amoreira, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta da 01h00 os policiais receberam um chamado para comparecer ao hospital do município após uma mulher dar entrada no Pronto Socorro vítima de violência doméstica. Diante do chamado, os agentes foram até a unidade de Saúde para averiguar a situação.

No local, a vítima contou a equipe que teve uma discussão com o marido, momento em que o homem ficou descontrolado e passou a lhe desferir vários socos. A mulher apresentava ferimentos no joelho esquerdo e cotovelo esquerdo, além de hematomas na coxa e braço esquerdo.

Diante da situação, os policiais foram até a residência do casal onde o suspeito, um homem de 49 anos, foi encontrado. Indagado sobre a situação, o indivíduo negou os fatos e apresentou sua versão.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

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São Sebastião da Amoreira - PR
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São Sebastião da Amoreira é um município do Norte Pioneiro do Paraná, fundado em 14 de dezembro de 1952. Sua economia é voltada para a agricultura, destacando-se no cultivo de milho, soja, hortaliças e frutas, além da produção de granjas. A cidade preserva tradições culturais e religiosas, promovendo festas e eventos que reforçam a identidade local. Com população acolhedora, oferece tranquilidade e qualidade de vida. tem certeza disto?
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