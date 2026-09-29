Mulher vai parar no hospital com vários ferimentos após ser agredida pelo marido

Redação - Marcelo Aguiar

SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - Uma mulher de 37 anos foi parar no hospital após ser agredida com vários socos pelo marido. O crime foi registrado na madrugada da terça-feira (29) no município de São Sebastião da Amoreira, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta da 01h00 os policiais receberam um chamado para comparecer ao hospital do município após uma mulher dar entrada no Pronto Socorro vítima de violência doméstica. Diante do chamado, os agentes foram até a unidade de Saúde para averiguar a situação.

No local, a vítima contou a equipe que teve uma discussão com o marido, momento em que o homem ficou descontrolado e passou a lhe desferir vários socos. A mulher apresentava ferimentos no joelho esquerdo e cotovelo esquerdo, além de hematomas na coxa e braço esquerdo.

Diante da situação, os policiais foram até a residência do casal onde o suspeito, um homem de 49 anos, foi encontrado. Indagado sobre a situação, o indivíduo negou os fatos e apresentou sua versão.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.